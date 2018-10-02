因應數位時代求職 大專院校輔導學生做「創意影音履歷」

2018年10月02日 11:39 中時 林志成

現在是數位時代，大專院校對學生的職涯輔導也要與時俱進。南開科大導入AR、VR等創新展演技術，教導學生如何製作「創意影音履歷」；勤益科大結合新時代技術OBI直播操作、行動APP創作及網站架設、粉絲團經營以及背後大數據分析回饋等，進行全方位人才培育。

因應數位時代日新月異的快速變遷，教育部青年展署推動大專校院職涯輔導補助計畫，受補助學校開展多元創新的職涯輔導進路。

南開科大辦理「學職轉換-職場第一哩札根計畫」，藉由職場體驗教學活動，讓學生親臨觀察與體驗職場中所要求的專業知識或技能，及其他需注意如企業文化、職場倫理、工作態度等生存之道，讓學生實際感受未來面對的職場樣貌，為未來就業作準備。

南開科大並導入AR、VR等創新展演技術，教導學生如何製作「創意影音履歷」。多媒體動畫應用系學生楊佳穎認為：參與創意影音履歷製作的過程中，學到可以使用擴增實境、影音、微電影、互動、電子書、電子商務……等技術，展現自我所學的專業實作能力，增添履歷內容的創新與設計。

勤益科大結合7個產業領域共20位以上的業師群，加上教師、職輔人員的合作，培養學生多元技能，包括團隊溝通協作、領導統御、企畫書撰寫、直播、行動APP創作及網站架設等。

勤益科大工業工程與管理系郭蕙慈同學認為，學校從實作中提高學生學習意願及效率，引領跨領域多角化的學習，對未來職場就業很有幫助。

青年署「107年大專校院推動職涯輔導補助計畫」鼓勵各校依學校特色與學生需求規劃多元及創新的職涯輔導計畫，強化學生就業競爭力。職涯規畫相關資訊，可上大專校院職涯輔導資訊平台（http://mycareer.yda.gov.tw/）查詢。

(中時 )