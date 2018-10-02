添加物爆表！醫師不敢碰的6大夜市美食公開

添加物爆表！醫師不敢碰的6大夜市美食公開。(資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導
夜市賣的糖葫蘆，不但缺乏天然水果的維生素，食用過多恐導致肥胖。(示意圖/資料照)

台灣的夜市美食聞名全亞洲，不過許多便宜又大碗的路邊小吃其實添加物爆表，每吃一口都傷身！根據《微信─名醫養生》報導，民眾常吃的6大類小吃含有各種化學添加物，醫師、營養師幾乎都不敢吃，建議民眾盡量少吃。

1. 加工海鮮產品

夜市火鍋店常用的魚丸、蝦球、蟹肉棒等食材經常使用食用明膠、香精、色素、漂白劑，不但添加物多，且營養價值低。

2. 加工肉製品

加工肉製品為增加口感，常會加入肥肉、澱粉，不但營養價值低，包括火腿、香腸、臘肉等，蛋白質分解產生胺類物質，與食物中的硝酸鹽結合產生致癌物亞硝胺，恐增加罹癌風險。

3. 人造奶油

經常用於餅乾、蛋糕、酥皮、奶精等食品中的人造奶油，雖然外觀、味道與天然奶油相似，但醫學報告指出，人造奶油會提高心血管疾病風險，對人體健康不佳。

4. 濃湯

有些餐廳為了節省成本，會使用香料、濃縮高湯取代用食材熬的湯品，例如夜市牛排附的玉米濃湯，吃多恐對身體有害。

5. 還原果汁

許多路邊賣的果汁，除了10%到20%的原汁外，剩下多是糖、水、人工香料、色素，沒有營養價值又容易讓人發胖。

6. 蜜餞

蜜餞通常是由品質、賣相較差的水果製成，而且製造過程中通常會使用含糖量高的糖漬以及人工色素，例如夜市賣的糖葫蘆，不但缺乏天然水果的維生素，食用過多恐會導致糖份攝取過量及肥胖。

(中時電子報)

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