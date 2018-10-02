《花甲》海外爭光！獲東京國際電視節「最佳海外作品特別賞」

2018年10月02日 11:45 中時 林淑娟

《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧、嚴正嵐將一起前往東京國際電視節領獎。（氧氣電影）

《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧、嚴正嵐將一起前往東京國際電視節領獎。（氧氣電影）

植劇場《花甲男孩轉大人》在去年夏天吹起台劇市場一股「花甲風」，不僅收視率叫好叫座，刷新了植劇場系列最高收視紀錄，戲劇口碑更獲得觀眾及影評人一致盛讚，除了本屆金鐘獎風光入圍11項，近日再傳捷報，《花甲》獲得2018年《東京國際電視節》「最佳海外作品特別賞」，主辦方盛情邀請導演瞿友寧及女主角嚴正嵐至東京授獎。

收到得獎消息，瞿友寧直呼：「非常開心，沒有主動去報名，還被主辦方特別挑出來，可見《花甲》想傳達的這份對老家的依戀，和對於失敗男人的安慰，可以得到不分語言、不分地方的認同，進而大家會更珍惜已擁有的，好好去愛身邊的人。」瞿友寧希望把這份「愛」帶給日本及全世界的觀眾。

嚴正嵐戲中的中性扮相與舉止跟戲外落差甚大，甚至有日本影迷誤以為該角色是男生演員，她說：「很開心有這個美麗的誤會，表示表演有受到肯定！知道《花甲》得到東京國際電視節的肯定非常興奮，也迫不及待想趕快和住在東京的外公、外婆分享這個好消息！」

將與導演一起前往東京授獎的嚴正嵐興奮地說：「最近才想說好想去日本看看住在那邊的外公外婆，沒想到就因為《花甲》可以去東京，覺得非常開心也感到期待。」問她會盛裝打扮出席嗎？她打趣說：「當然會！希望日本的朋友也會喜歡我女兒身的用力打扮！」

男主角盧廣仲因近日即將展開美加地區的巡迴演唱，因此無法一起出席領獎，一聽到這個好消息，盧廣仲表示：「非常開心《花甲》能夠得到這個獎，覺得自己與有榮焉。」

《東京國際電視節》會從過去一年間播出的戲劇作品中，選出「具有世界水準，受到海外觀眾喜愛的」電視劇進行表彰，這幾年爆紅的日劇像是《半澤直樹》、《月薪嬌妻》都曾獲得此殊榮，而當中的「海外作品特別賞」項目，之前大多都由韓國、泰國、越南等國家的優質戲劇獲獎，《花甲》則成為第一部獲得為此獎的台灣戲劇。對於作品躍上國際舞台，導演瞿友寧表示：「讓我想到電視劇中要談的家庭跟對於自我肯定的價值，這些事情其實在每個人身上都產生了一些鼓舞的作用，也希望這個有愛的作品可以感動到每一個家庭和每一個人。」

(中時 )