麻將協會假切磋真聚賭　北市警局建議：廢止許可

2018年10月02日 11:47 中時 謝明俊

台北市警局針對萬華區內許多麻將協會涉嫌賭博行為，並屢查不改情事，強調警方除依刑法賭博罪移送地檢署外，並將函送內政部及市政社會局處理，主管機關內政部依人民團體法第58條規定，核予「停止全部業務(含辦事處)，並限期改善」之處分，若未改善或情節重大者，則可能面臨「撤免其職員」、「限期整理」，甚至「廢止許可」或「解散」之處分。

市警局行政科表示，北市萬華區長期以來有許多「麻將協會」，假切磋之名行聚賭之實，台北市警局近期查獲多起麻將協會以合法掩護非法，涉嫌賭博，與人民團體設立宗旨不符，警方分別查報主管機關內政部及台北市政府立社會局處理。為維護社會善良風俗，遏止這個歪風繼續蔓延，市警局除持續加強查緝該等協會涉嫌賭博行為移送法辦外，並運用「第三方警政」治安策略，結合相關行政機關共同處理，以防杜不法。

市警局強調，為避免類似「麻將協會」巧立名目，淪為非法賭博場所，造成社會與治安問題，警方除加強查緝涉嫌違法行為移送偵辦外，將持續會同主管機關依法嚴正處理，以正本清源，遏止這個歪風繼續蔓延。並呼籲麻將協會推展業務、辦理活動時，應遵守相關法令規定，倘有賭博或違法情事，市警局必嚴予取締究辦，絕不寬貸。

(中時 )