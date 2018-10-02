《全台最速報》蘇貞昌酸山寨.中國土豪 侯友宜競總：鴨霸老縣長

蘇貞昌酸山寨.中國土豪 侯友宜競總：鴨霸老縣長

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中時電子報
綜合報導

◎蘇貞昌酸山寨.中國土豪 侯友宜競總：鴨霸老縣長

國民黨新北市長參選人侯友宜推出AR擴增實境「侯小宜」互動科技，被綠營蘇貞昌酸是「山寨版」、「像中國的土豪一樣」，侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，老縣長對年輕里長的陳情拍肩打肚，現對台灣新創團隊辛苦的智慧結晶也用「中國土豪」歧視性言語惡意比喻，可見再多的文宣，也包裝不了老縣長鴨霸、不願接納年輕人的本性。

◎碧雲禪寺違建最後一道牆 魏明谷拆了！

彰化縣二水鄉「五星廟」碧雲禪寺違建拆除工作進入尾聲，縣長魏明谷2日上午親自下令將最後一道牆推倒。魏明谷強調，將要求魏明仁、魏素丹支付拆除費500萬元，未來也將協助禪寺恢復往日香火，發展觀光。

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◎白色巨塔凶案餘波盪漾 教練挺凶嫌:人太好被壓榨

白色巨塔凶案餘波盪漾，成功大學附設醫院技師林光宇疑不堪霸凌逞凶，成大醫院則否認絕無霸凌情事，事情如滾雪球般越演越烈，與林光宇結識26年的空手道教練謝國城出面聲援，透露成大醫院希望由林光宇家屬向傷者賠罪，再由傷者替林陳情，「若再扯到霸凌，將不計一切代價追究林光宇責任。」

(中時電子報)

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