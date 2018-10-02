陸美軍艦南海險相撞　陸國防部：依法警告驅離

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藍孝威

美國海軍導彈驅逐艦狄卡特號（USS Decatur）9月30日駛入南沙群島的南薰礁和赤瓜礁12浬範圍內，並指與中共解放軍驅逐艦有「不安全」互動，雙方距離僅41.1公尺，幾乎相撞。大陸國防部2日回應，陸方依法依規識別查證並警告驅離。

美國有線電視新聞網CNN稍早前引述美軍太平洋艦隊發言人布朗（Charles Brown）稱，狄卡特號在駛入上述海域後，中共解放軍驅逐艦在南海南薰礁附近「不安全」和「不專業地」駛近狄卡特號。

布朗稱，中共驅逐艦採取愈來愈近逼的動作，並警告狄卡特號駛離海域，中共驅逐艦隨後逼近到狄卡特號前方41.1公尺內，迫使狄卡特號「採取技術動作以防撞擊」。不過，布朗強調：「我軍仍將繼續在國際法容許的任何地域飛行、航海和作業。」

大陸國防部新聞發言人吳謙今天（2日）回應事件稱，美國海軍狄卡特號導彈驅逐艦擅自進入大陸南海有關島礁鄰近海域。中共海軍170艦迅即行動，依法依規對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。

陸國防部強調，大陸對南海諸島及其附近海城擁有無可爭辯的主權。當前在大陸和東協國家的共同努力下，南海局勢趨穩向好。但美方一再派軍艦擅自進入大陸南海島礁鄰近海域，嚴重威脅中國的主權和安全、嚴重破壞陸美兩國兩軍關係，嚴重危害地區和平穩定，大陸軍隊對此堅決反對。

陸國防部表示，大陸尊重並維護各國依據國際法在南海享有航行和飛越自由，但堅決反對任何國家打著「航行自由」的幌子，行違法挑釁之實，威脅沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定，重申大陸軍隊將堅定履行防衛職責，繼續採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護地區和平穩定。

(中時 )

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