導演謝辰陽燒炭亡 爆生前遭追債收「臉書追殺令」

2018年10月02日 11:48 中時電子報 吳品瑤

台灣導演謝辰陽今驚爆自殺身亡，他3年前執導電影《一屋二欺》，因香港資方撤資而停拍，導致包含演員、工作人員等都沒領到薪資，劇組被積欠800多萬，同為受害者的謝辰陽這期間雖被暗示不要對抗財團，但仍堅持提報試圖討回眾人酬勞，沒想到今被發現燒炭身亡，疑因工作遭人騙光錢財，想不開走上絕路。

謝辰陽傳出輕生憾事，現場沒留遺書，然有親戚爆料他一個多月前曾透露錢財被騙光，跟妹妹表示對不起家人，無法面對親友而選擇離開，而事實上謝辰陽財務出問題的情況，似乎早在2016年就有端倪。

臉書粉絲團《靠北影視》在2016年的8月22日，有篇公開貼文，文章內指名道姓直指謝辰陽欠款不還，還辱罵他不配被稱為導演，更喊話「如在各大拍片現場看到他，請告知我們，以下開放留言，我想那天將會有許多人去現場探班^_−☆」，另外該粉絲團隔年也出現一篇尋人貼文，表示要找「跑路的大導演」謝辰陽，「知其下落者，百隻龍蝦答謝！」，這樣的「臉書追殺令」恐怕在這些年給他帶來相當大的心理壓力。

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