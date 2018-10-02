花蓮縣府再推自付違建拆除費 連4屆遭議員「墮胎」

花蓮縣議員笛布斯•顗賚（右1），反對縣府制訂拆除違建條例。（資料照）

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檢方發現縣府拆除費被議員砍到剩1000元，建設處長鄧子榆涉瀆職不起訴，還他清白。（資料照）
花蓮縣議會7月時決定將定期會延至選前一天，日前蔡碧仲接任後，花蓮縣議會今召開臨時會。（許家寧攝）

胎死腹中！花蓮位處地震高危險區，迄今有3000件以上違章違建尚待拆除，但被發現去年度議會通過縣府拆除違建預算竟只有「1000元」連請1個臨時工都不夠！縣府今天再推自治條例，研擬強拆違建費用由屋主自行負擔，再度遭議員笛布斯•顗賚等議員封殺，官員私下抱怨，條例已經連續4屆遭議員「墮胎！」

今年度花蓮縣府歲出129億元預算，只有違章建築處理業務費被議員狂砍至20萬元，其餘全數過關，讓縣府官員有苦說不出，「20萬是能拆幾間？」利用花蓮縣議會今日召開臨時會，推「強制拆除違章建築收取費用自治條例草案，訂定收取費用標準，讓違建者自行負擔代拆費用。

建設處長鄧子榆表示，依據建築法96條規定，違建經由強制執行，應該由被拆除人付費，內政部營建署也希望各縣市以自治條例制定，目前全台已經有台北市、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣及金門縣等六縣市已經通過上路，盼藉此嚇阻違建。

提案卻遭「三連霸」議員笛布斯發言反對，認為全台只有六縣市通過，建議退回延至選後交給新任議員決定，表決獲在場多數議員同意。讓縣府官員無奈透露，原鄉違建嚴重，議員不給縣府拆除費，自2006年迄今每次提案對違建屋主收取拆除費，又被議員擱置，「議員都推給下屆，是還要延幾屆﹖」

今年花蓮強震造成吾居吾宿等多棟住宅倒塌，花蓮地檢署接獲民眾多次檢舉違建，縣府卻不作為，調查鄧子榆等3名縣府官員涉嫌瀆職，最後調查發現，議會去年給縣府拆除預算只有1000元，今年度也只有20萬元，並非故意不拆除，不予起訴，還他清白。

(中時 )

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