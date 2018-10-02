出書諷侯友宜「六冠王」 綠委高志鵬批罄竹難書

2018年10月02日 12:11 中時 鄭舲 、 黃世麒

立委蔡易餘批侯友宜對外稱選舉不要波及家人，但面對媒體提問又閃躲正面議題。（黃世麒攝）

年底九合一大選將至，民進黨立法院黨團今舉行「新書發表會」，公布由民進黨新北市黨部製作的「你不知道的六冠王侯友宜」手冊。綠委高志鵬批評，侯國民黨候選人侯友宜一騙、二抄、三不要，罄竹難書，「說什麼厚友誼，其實是厚臉皮」。

高志鵬說，新北市黨部把選舉期間侯友宜的事蹟歸納成冊，馬上就會出，手冊裡面有躲稅王、出租王、切割王、通靈王、抄襲王、收割王，「這樣一個人可以六王合體，實在不簡單，值得大書特書，所以把它集結成書，馬上可以上市。」

高志鵬也說，侯友宜一騙、二抄、三不要辯論，還是可以用出書方式讓大家理解這位六冠王。但昨天才定稿，侯友宜馬上又有新的抄襲，因為蘇貞昌競選團隊日前已推出虛擬互動人物「蘇小妹」，侯友宜又搞一個「侯小宜」，擔心新北市黨部很快又要再改版。

綠委蔡適應說，近來假新聞、假消息非常多，很少有單位團體願意署名，但新北市黨部根據自己的觀察，署名出了這樣的文宣，就是要呼籲對手，往後透過其他非正式管道 、加工農場出文宣時，也請他們有道德義務、願意承擔署名，接受市民公開檢驗。

綠委蔡易餘則說，在這選舉過程中，社會對侯友宜提出很多質疑，包括文大案相關質疑，侯友宜說不要牽扯到家人，衝著他來，但又不正面回答、解決問題；蘇貞昌不斷提出要辯論，畢竟侯友宜當了8年副市長，新北政見應該可以讓市民了解，但很遺憾沒看到侯提出任何政見，反而抄襲蘇的都更政見，對新北市民非常不尊重。

(中時 )