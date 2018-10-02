考照可用2年內照片 最快明年初上路

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交通部今預告修正「道路交通安全規則」部分條文，修法鬆綁部分規定，包括申請汽車駕照考照，從現行需半年內照片，將放寬為2年內，現役軍人也不限制禁考職業駕照；另國際駕照除臨櫃免填書表外，現也可在線上申請，推估最快明年初上路。

交通部表示，雖然現役軍人禁止規定從事其他行業，不過由於軍人考職業駕照可能是備用考量，且軍方法規也有相關規定，因此放寬軍人也可考領職業駕照。公路總局表示，因身分證能用2年內照片，所以放寬規定，考駕照也能使用2年內照片。

法規也增訂駕駛人可以放棄或選擇領較低等級駕照，公路總局表示，因有民眾持有大型車職業駕照，同時有小型車駕照資格，但因國內駕照僅會發一張較高階的駕照，若民眾要前往大陸時，大陸官方看不懂大型車職業駕照，因此有民眾希望可以換小客車駕照，法規上就因應民意放寬調整。

另外，現行法規規定輕型機車駕照遭吊扣或吊銷後，民眾持汽車駕照騎乘行機車，也規定駕照繳回後不得開車，但因有民眾卻向監理站指稱法規僅規定駕照繳回，並未規定不能開車，更有機車駕照遭註銷民眾，拿國外汽車駕照騎輕型機車硬拗，因此法規修正時也將規定文字更明確化。

交通部今起預告修正「道路交通安全規則」部分條文，預計將預告60天蒐集各界意見，之後進入法制作業，依此推估，最快明年初將可上路。

(中時 )

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