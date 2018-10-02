市議員為何厝庄福德祠請命 爭取建物合法化

市議員張立傑（左二）為西屯區何厝庄福德祠請命，爭取建物能夠合法化！（陳世宗攝）

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台中市西屯區何厝庄福德祠建廟近百年歷史，座落在第4期市地重畫區抵費地，市府依法標售後，民眾為保留福德祠請命！2日於市議員張立捷陪同下，向市長林佳龍陳情，盼變更為寺廟用地讓建物合法化；市長林佳龍說，市府將協助維護福德祠土地使用權益。

何厝庄福德祠建廟至今近百年，是當地9個里的信仰中心；因該地段為第4期市地重畫區抵費地，市議員張立傑2日在總質詢時，陪同主委何進昌向市長林佳龍遞交陳情書，爭取廟地變更為寺廟用地，讓廟宇建物合法化，部分空間則可作為當地里民活動中心。

林佳龍在地政局長張治祥等人陪同下接受陳情書，並聆聽主委何進昌的意見。該廟地原為市府公有地經公開標售後，因廟方不忍土地公無棲身之地請命；市府再從得標者原地購回，以每個月2萬元租金出租給廟方使用，廟方以每年換約方式承租。

地政局長張治祥表示，林市長上任後，為福德祠做很大的努力。市府將土地標售，原本已有買方得標；為協助福德祠保留，市府協調買方無條件解除契約，將土地返還給市府，目前狀態是由福德祠向市府承租使用中。

市府強調，因該建物未合法，市府希望廟宇設法集資購買，讓建築合法化，不然縱使更改為寺廟專用區，福德祠也還無法成為公共建物，也無法直接取得土地所有權。主委何進昌說，該廟地面積126坪，以目前市價約需5、6000萬元，因景氣差、各界捐款大幅短少！

(中時 )

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