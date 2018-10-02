首遭貿易戰吞沒！美汽車恐消失於全球市場

貿易戰打擊之下，美國汽車恐怕淪為首個從全球市場上消失的貨物了！(示意圖/Shtterstock)

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中時電子報

肇因於中美貿易大戰，美國汽車恐怕淪為首個從全球市場上消失的貨物了！過去美國汽車早已黯然失色很久，在這次貿易戰大潮之中，它不但無法趁機崛起，甚至可能就此停滯或退出。

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美國財經媒體《石英》(Quartz)報導，自2005年以來，美製汽車和卡車的全球占比就已下降大半。到了2015年，美國汽車更僅僅占有全球銷售的7%，卡車僅占22%。

事實上，美國汽車製造和銷售原本就因為全球化的關係，早已是泰國曼谷到田納西州供應鏈中的混合產物。但是新關稅效應發生之後，至少有25萬輛從中國進口的汽車會變得很貴。

因此從長遠來看，美國汽車根本不可能從貿易大戰中勝出。而且美國境內不斷成長的汽車公司都是出自非美品牌。也就是說，關稅打擊將讓美國本土汽車再度大幅縮減勢力，糟糕情況恐達前所未有的程度。這也意味著，未來它們只能固守停滯不前的國內市場，或是縮小範圍、甚至消失。

經濟學家Timothy Taylor分析說，貿易關稅壁壘導致這些美企無法參與全球汽車生產供應鏈，將會陷美國汽車公司於危險之中。而且其他國家汽車成長的幅度，也將大於美國經濟，實在相當令人擔憂。

Timothy Taylor還說，事實上，西方的汽車市場已經達到飽和狀態，平均每千名美國人擁有擁有800輛汽車，每千名歐洲人擁有600輛汽車。但是相較之下，2015年，每千名亞洲人只有不到100輛車，非洲人更只有不到50輛。其他國家都會去爭奪這個廣大的新市場，但是美製汽車恐怕沒有機會了。

(中時電子報)

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