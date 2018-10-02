高雄》直搗深綠選區不被接受？ 韓國瑜回答超正面

2018年10月02日 12:08 中時電子報 邱文秀

2018.10.01新聞深喉嚨 「賣菜郎」強攻綠鐵票倉！韓國瑜打破DPP「南霸天」局勢？

高雄市長選情緊繃，國民黨高雄市長參選人韓國瑜指遭到民進黨瘋狂抹黑。韓國瑜昨上政論節目時，對於主持人問深綠選區怎麼攻?仍給予正面陽光的回答，他說「其實大部分人都很善良，我就一直秉持這個想法。不管什麼人、年紀、族群、地區我都一樣熱情，慢慢高雄人就知道 我這個人很阿沙力，就算他們不投我也不會排斥我，希望這場選舉快樂、燦爛、陽光、美好，是很乾淨的選舉。」

民進黨最近狂打國民黨高雄市長參選人韓國瑜是黑道，並曾打前總統陳水扁一巴掌害他住院往事。韓國瑜昨上政論節目《新聞深喉嚨》，主持人平秀琳提問，現在高雄立委每個都動起來，並舉民進黨立委邱議瑩選區為例，那是一個十分十分深綠的地方，即便她到波蘭國會外交，回來視察災區，也沒有給她不好的臉色，這麼綠的地方怎麼攻?

韓國瑜斬釘截鐵回答「不會」，他說，所有的問題，人的心都是肉做，你只要誠懇，對方都能感受的到。我到深綠也好，深藍選區也好，都是一樣很熱情。

他表示，看到很多深綠的朋友面對他最多最多不講話、沉默，然後眼睛靜靜的看著你，「我就知道他不會投我，沒關係，我們還是可以做朋友，他們就會感受到這個溫暖，感受到這個熱情。」

韓國瑜說，這段時間以來，不只光大社，所有地區我在跑時都可以感受到，有的地區你敬酒，他低頭，不願意抬頭。我們就笑一笑，因為他連看都不願意看你，代表他不願意投你。「沒問題的，我還是會謝謝。」

韓國瑜說，慢慢慢慢大家就感受到，其實一場選舉我再三強調不是生死存亡、不是殺父之仇、奪妻之恨。將來高雄市長要帶領大家走向什麼方向什麼發展，是一個城市要決定，但是選舉過程沒必要搞成這樣，為什麼每次台灣中南部選舉要劍拔弩張，我覺得是有心人操作政治氣氛，其實大部分人都很善良。

「我就一直秉持這個想法」韓國瑜表示，我就一直秉持這個想法，不管什麼人、不管年紀、族群、什麼地區，我都一樣熱情。慢慢慢慢高雄人就知道，我這個人很阿沙力，就算他們不投我，也不會排斥我。他最後表示「希望這場選舉快樂、燦爛、陽光、美好、是很乾淨的選舉。」

(中時電子報)