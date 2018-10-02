采采食茶推「慶KING」禮贈品 台中大遠百周年慶促銷

2018年10月02日 12:19 工商 曾麗芳

采采食茶10月上市的「慶KING」禮盒，罐型包裝有4種顏色可供組合。（圖／采采）

采采食茶10月推出「慶KING」系列禮贈品搶市。（圖／采采）

采采食茶10月推出「慶KING」系列禮贈品，為采采10周年慶暖身。（圖／采采）

中秋連假甫結束，緊接著全台百貨周年慶陸續開打。全台擁有8家門市的采采食茶，搭上百貨周年慶採購旺季的到來，趁機推出名為「慶KING」的系列禮贈品，提早為12月的采采10周年慶暖身。

采采食茶表示 ，「慶KING」的發想初衷，在期待消費者隨時為自己、為親朋好友，找尋生活中值得歡慶的理由，除了婚嫁、彌月、慶生、高中、喬遷等人生重要大事，享受美食、親友相聚、認真工作，都是可以慶祝的小確幸。

而「KING」除了發音如同台灣話的「慶」，也欲傳達每個人主宰著自己的心智，學習珍惜順境，逆境時學習轉念，做自己人生的國王，永遠自信向前！

「慶KING」的主要包裝材質，採用已有百年以上歷史的洋鐵，即較為人熟知的馬口鐵，取其不透光、密封性佳且堅固的特性，適合收納采采的精選茶葉，以及茶點、餅乾、蛋糕等商品。

采釆表示，上面金黃色的采采標誌設計充滿古典風味，尤其獨特的內捲收邊技術，無論是罐型或盒型，皆蘊含溫潤沉穩的氣息，在采采食茶10周年的前夕推出此系列商品，格外具有象徵意義。

全系列較以往禮盒最大的不同，在於商品組合更加多元，罐型包裝共2個尺寸、4種顏色，消費者可從采采精選的12款茶葉中任意挑選茶品項，以及經典茶點、餅乾進行組合，甚至連外盒顏色也有4色可以自由搭配；盒型包裝共2個尺寸、2種顏色，適合喜餅與彌月需求的消費者。

「慶KING」系列已於10/1正式上市。為配合台中大遠百周年慶開打，特別推出「慶KING」系列2入茶葉組-香檳烏龍(15gx2入)+三峽碧螺春(15gx2入) ，優惠價1380元(原價1460元)。

(工商 )