大陸人工智慧計畫規模宏大

2018年10月02日 12:23 中時 李文輝

大陸參考消息網2日報導，德媒稱，幾乎每隔一星期便會有一次國際人工智慧會議在大陸召開，8月，上海市主辦「AIAAT 2018」人工智慧應用及技術國際會議。很快，「IVPAI2018」圖像、視頻處理與人工智慧國際會議舉行，9月17日又是「WAIC 2018」——世界人工智慧大會。據德國之聲電台網站報導稱，很顯然，大陸制定了開發人工智慧計畫，而且該計畫是長期的，且規模宏大。

華盛頓新美國安全中心(CNAS)資深研究員沙爾雷指出，大陸制定了旨在成為全球人工智慧領域領跑者的國家戰略，並正付諸實施。報導稱，從政府到科研機構，從私人到商企，大陸關注人工智慧和機器學習系統已有多年，商企是引導大陸進入人工智慧領域的主要推手之一。

2016年3月是轉捩點。當時，谷歌旗下公司「深度思維」的人工智慧產品AlphaGo在大陸戰略遊戲圍棋上一舉擊敗世界冠軍李世石，導致大陸做出戰略考慮，一些人稱之為一次新的技術競賽，類似冷戰時期的太空競賽。

阿爾法圍棋改變了大陸的人工智慧觀。2017年7月，大陸公布了《新一代人工智慧發展規畫》，描述了三個主要發展階段，確定了至2030年使大陸成為人工智慧世界主要創新中心的目標。

報導稱，這只是開始。不久前，大陸出版了第一本人工智慧教材《人工智慧基礎(高中版)》，一項新的發展規畫特別呼籲，在小學和初中就設置與人工智慧有關的課程。

而由此起步，大陸的2017發展規畫一再強調要注重群體智慧，增進互信，不妨視之為大陸人工智慧的又一推動力。大陸力圖實現人們互信的手段之一是運用俗稱的「社會信用評分體系」——該系統原意為一種個人信用評分手段，現在被用以蒐集與個人有關的所有資訊——工作、互動、購物模式、過馬路時的表現、旅遊計畫等，以創造出一種社會資訊集合體。

英國劍橋大學人工智慧管理研究專家傑佛瑞•丁表示，人工智慧有助於使大陸實現社會管治模式，具有巨大潛能，並且已經大量運用。

報導稱，無論大陸是否能在2030年達到其目標，按照麥肯齊全球研究所2017年度報告的說法，這個國家是「全球自動化潛力最大的國家」。

(中時 )