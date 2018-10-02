死亡人數破千 印政府挖千人塚防疫

2018年10月02日 12:38 中時電子報 吳映璠

印尼蘇拉威西大地震進入第四天，印尼官員表示死亡人數已突破1,200人，由於當地氣溫仍高達30度，加上醫療與救助設施遠遠不足，整個街上瀰漫著濃濃的屍臭味，官員表示已經開挖可容納1,300位罹難者遺體的大型掩埋場，防止疫情發生。

蘇拉威西大地震死亡人數節節攀升，當局已在帕魯開挖千人大型墓地，圖為大型墓地俯瞰圖。（圖／路透社）

印尼蘇拉威西大地震死亡人數節節攀升，當局已開挖1,300人大型墓地，並已著手安置部分罹難者遺體。（圖／美聯社）

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）1日表示，928大地震及隨後引發的海嘯已經造成1,203人死亡，不過他特別提醒這是非官方數據，當中還包含上百位埋在兩棟住宅大樓碎片底下的遇難者。截至目前為止，印尼官方公布的遇難人數為844人。

蘇拉威西大地震進入第四天，遭重創的帕魯（Palu）地區白天仍有30度高溫，由於醫療設施嚴重不足，加上救災速度遲緩，罹難者遺體大多只能暫時安置在集中區域，缺乏良好的保存機制，部分地區甚至開挖不及，只能任由屍體在原地腐壞，飄出濃濃屍臭味。「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）記者瑪索拉（James Massola）在個人推特放上一段影片，影片呈現遭海嘯侵襲後僅剩建築物殘骸的帕魯海岸線，他說：「濃厚的屍臭味幾乎讓人窒息。」

Palu beach front. Wiped out. A little further down the road, The smell of dead bodies was almost overwhelming #gempa pic.twitter.com/kc25Is7Db3 — James Massola (@jamesmassola) October 2, 2018

死亡人數節節攀升，印尼政府已經著手開挖可容納1,300具遺體的大型墓地，一輛輛卡車載著裹著黃色、橘色、白色屍袋的受難者遺體前往墓地，志工再一袋袋把屍體運到掩埋場，最後再由挖土機在上面覆蓋土堆。

英國廣播公司（BBC）報導，由於傷亡人數太多，當地醫療資源有限，在帕魯仍可見醫生直接在屍體旁為傷患醫治的畫面，空氣中瀰漫著腐朽的味道，當地醫生薩索諾（Sasono，音譯）表示：「醫院仍希望保存這些屍體直到家屬來認領他們，只是現在屍體開始發出味道，醫院可能不能再等下去了。」

物資極度缺乏也讓災民無法再等下去，美國全國公共廣播電台（NPR）引述雅加達郵報（Jakarta Post）報導，當地民眾開始自食其力，有人攔劫載運物資的貨車，有人爬上滿載燃料的卡車自己取油，更有商店遭災民洗劫一空

(中時電子報)