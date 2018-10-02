教唆黑幫海扁小開 建設少東撤銷有罪發回更審

涉教唆黑道打人的東馬建設富少闕毅航，經上訴，最高法院撤銷有罪判決發回更審。（取自臉書）

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中時

揚昇集團少東許浚緯，年前在夜店被竹聯幫份子侯光耀等人圍毆重傷，檢指控東馬建設富少闕毅航，因與許浚緯有宿怨，涉教唆圍毆，高院二審調閱夜店監視器並比對通聯紀錄，認定闕涉教唆傷害，撤銷一審無罪判決，逆轉改判有期徒刑2年。案經上訴，最高法院認為闕男涉案部分調查不足，撤銷有罪判決發回更審。

最高法院發回更審理由，主要是認為，一審勘驗時，闕及辯護律師未到場，程序有瑕疵；一審勘驗與警局勘驗內容有不同，二審卻採用警局勘驗內容，也與法不合，闕與被害人有無在夜店見面事實未明。另闕有無與另一夜店店長通話，得知被害人要去那家夜店，這部分二審認定與卷內證據不符，有必要重新調查。

闕毅航與許浚緯都是建商富二代組成的「二代會」成員，本案發生在2012年11月間，許浚緯和多位藝人在北市信義區知名夜店包廂聚會，結果多名男子等人衝入，圍毆許男，造成他顱內出血重傷。檢警偵辦後，認為與侯原本交好闕毅航，因與許爭搶女模交惡，闕才教唆侯光耀召集人手教訓許。

本案闕毅航一審判無罪，案經上訴二審，他被依教唆傷罪改判2年徒刑；侯等14人，則依重傷害等罪分別判刑8月到8年不等。案經上訴，闕毅航和同案被告謝俊達有罪判決，都撤銷發回更審，其他13人駁回上訴，有罪確定。

(中時 )

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