高鐵搭配台灣好行旅遊 最低只要1230元

高鐵車票65折超值優惠，搭配「台灣好行-日月潭線」，每人1330元。（高鐵提供）

友善列印
中時
高鐵車票搭配「台灣好行-阿里山A線」，每人1892元。（高鐵提供）
「高鐵＋台灣好行溪頭線」，只要1230元。（高鐵提供）

台灣高鐵公司為滿足旅客多元化的旅遊需求，即日起至今年12月31日止，以高鐵車票65折超值優惠，搭配3條「台灣好行」精選人氣路線，包括「日月潭線」、「阿里山A線」與「溪頭線」推出限期特惠，若從台北出發，最低只要1230元。單人即可成行，今天買，明天就可出發。

台灣高鐵公司表示，本次精選3條熱門交通聯票路線，產品內容均包括高鐵標準車廂來回車票65折以及台灣好行來回優惠票價。以台北出發為例，活動期間購買「日月潭線」交通聯票，每人只要1330元（加贈日月潭環湖船票1張），購買「阿里山A線」只要1892元，「溪頭線」1230元。歡迎旅客選擇超級優惠且多樣化的「高鐵交通聯票路線」旅遊產品，輕鬆體驗湖光山色之美。

同時，「台灣高鐵臉書粉絲專頁」特別舉辦臉書抽獎活動，只要於指定貼文按讚並分享「高鐵交通聯票」優惠訊息，就有機會抽中「高鐵+台灣好行日月潭線」、「高鐵+台灣好行阿里山A線」、「高鐵+台灣好行溪頭線」體驗行程，以及100杯City Café，歡迎踴躍參加。

旅客欲購買高鐵交通聯票，只要利用電腦或手機連到ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，同時進行高鐵訂位，訂單成立後2個小時內到7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票。

「高鐵交通聯票」共有11大旅遊路線、遍及全台，並與各地捷運與「台灣好行」合作，提供高鐵標準車廂來回車票優惠，精心整合高鐵與在地交通接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，提供多樣化選擇，讓旅客任意輕鬆「搭高鐵．遊台灣」盡賞台灣之美。

(中時 )

陸十一長假首日 民航運送旅客達1… 跨年機票搶便宜 出發前61-90天訂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。