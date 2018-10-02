高鐵搭配台灣好行旅遊 最低只要1230元

2018年10月02日 12:40 中時 王思慧

高鐵車票搭配「台灣好行-阿里山A線」，每人1892元。（高鐵提供）

「高鐵＋台灣好行溪頭線」，只要1230元。（高鐵提供）

台灣高鐵公司為滿足旅客多元化的旅遊需求，即日起至今年12月31日止，以高鐵車票65折超值優惠，搭配3條「台灣好行」精選人氣路線，包括「日月潭線」、「阿里山A線」與「溪頭線」推出限期特惠，若從台北出發，最低只要1230元。單人即可成行，今天買，明天就可出發。

台灣高鐵公司表示，本次精選3條熱門交通聯票路線，產品內容均包括高鐵標準車廂來回車票65折以及台灣好行來回優惠票價。以台北出發為例，活動期間購買「日月潭線」交通聯票，每人只要1330元（加贈日月潭環湖船票1張），購買「阿里山A線」只要1892元，「溪頭線」1230元。歡迎旅客選擇超級優惠且多樣化的「高鐵交通聯票路線」旅遊產品，輕鬆體驗湖光山色之美。

同時，「台灣高鐵臉書粉絲專頁」特別舉辦臉書抽獎活動，只要於指定貼文按讚並分享「高鐵交通聯票」優惠訊息，就有機會抽中「高鐵+台灣好行日月潭線」、「高鐵+台灣好行阿里山A線」、「高鐵+台灣好行溪頭線」體驗行程，以及100杯City Café，歡迎踴躍參加。

旅客欲購買高鐵交通聯票，只要利用電腦或手機連到ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，同時進行高鐵訂位，訂單成立後2個小時內到7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票。

「高鐵交通聯票」共有11大旅遊路線、遍及全台，並與各地捷運與「台灣好行」合作，提供高鐵標準車廂來回車票優惠，精心整合高鐵與在地交通接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，提供多樣化選擇，讓旅客任意輕鬆「搭高鐵．遊台灣」盡賞台灣之美。

(中時 )