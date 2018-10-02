美國國防部長取消訪陸

2018年10月02日 12:39 中時 李文輝

美國之音今報導，美國一國防官員說，由於大陸國防部長不願與美國國防部長馬蒂斯會面，五角大廈取消了馬蒂斯訪問大陸計畫。這次出訪計畫並未最後落實或正式宣布。這名國防官員說，五角大廈試圖安排馬蒂斯與大陸防長魏鳳和會談之後，上周末決定取消訪陸計畫。

美國之音稱，美國內閣官員的旅行計畫有時會無法成行，對此媒體通常不會報導。

馬蒂斯取消行程之前，大陸召回了正在美國訪問的海軍司令沈金龍，推遲了本來安排好的兩軍會談，並拒絕了美國軍艦下個月到香港靠港的申請。

此外，美國軍方在南大陸海進行了多次航行自由行動。美國經常在南大陸海從事這種活動，對大陸的說法提出異議，並促進國際水域的自由通行，世界上的商船噸位，有一半通過這些水域，每年運輸價值數萬億美元的貨物。

美國之音稱，9月30日，迪凱特號導彈驅逐艦在南沙群島12浬內航行。在國際水域的航行自由行動期間，一艘大陸軍艦以美國國防官員所說的「不安全方式」攔截迪凱特號導彈驅逐艦，這位官員沒有詳細說明。另一名官員告訴大陸軍艦與迪凱特號號「危險地接近」。

美國空軍的B-52轟炸機上周還在南大陸海和東大陸海上空的國際空域進行演練，五角大樓稱該地區為「轟炸機持續存在區域」的一部分，大陸稱之為「挑釁」。

馬蒂斯今年6月訪問北京期間曾與大陸國防部長和國家主席習近平會面。

從那以後，大陸和美國一直在進行貿易戰，華盛頓上周對另外兩千億美元的大陸進口產品增收關稅。

美國總統川普授權軍售台灣13億美元。最近又制裁北京購買俄羅斯軍事裝備，也導致兩國關係緊張。

(中時 )