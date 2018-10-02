花蓮》奇萊合唱團謝師宴 8旬師王惠美是美麗焦點

2018年10月02日 12:35 中時 范振和

奇萊合唱團成員張玉環（左 ）、顏淑圓（右）上場大跳只排練過2次的《上海灘》。（范振和攝）

奇萊合唱團成員每表演過節目，都會搶著與老師王惠美（中、戴帽子）合照留念。（范振和攝）

奇萊合唱團組織龐大，宛如一個溫馨和樂的大家庭。（范振和攝）

「80歲啦！不過，我常忘了自己的年紀。」一生以歌唱、教唱為樂的王惠美老師，接受100多名學員祝福時，流露灑脫自在本性，台上、台下穿梭帶動唱，像隻四處散播快樂的彩蝶。

花蓮縣奇萊合唱日、夜班百餘人，日前聯合在花蓮市福容大飯店舉行謝師宴，學員們紛紛秀出歌舞、樂器才藝，大夥兒一邊餐敘，一邊欣賞精彩節目演出，讓被稱為Amy老師的王惠美大為感動。

奇萊合唱團於1993年成立時，當初只有15人，如今已是日班80餘人、夜班50餘人的龐大合唱團，大家對王惠美老師愛意、敬意兼而有之。有的成員一跟就是25個年頭，夫妻檔、兄弟姊妹檔、母女檔一大堆。

王惠美指出，她從小就喜歡唱歌，在女青年會成立合唱團半年後，原本因俗事煩雜收手半年多，後來，受到前市長蔡啟塔「全民學音樂」的感召，再續奇萊合唱團前緣。

20多年來，王惠美不只教老歌，新歌一問世，她一定帶動唱，讓大部分是銀髮族的成員，心境也跟著年輕起來了。當天表演，《涼涼》就在張玉環、顏淑圓伴舞下，成員左延崝、鄭永生唱得扣人心弦；《兩隻蝴蝶》也在張慧貞、曹翠芬扮蝶下，由陳琦、饒連嬌唱出了慢飛韻味；他們的服裝、道具，全部絞盡腦汁自製完成。

而經營釣具行的徐運雄吹起薩克斯風，餘音繞梁三日不絕；吳淑姿、郭正光、陳英娟、張祖清等多人暢跳《愛情的恰恰》、《九百九十九朵玫瑰》等，也曲曲掀起波波高潮。王惠美強調，有這群可愛的成員，她當然要陪伴，教到不能動為止。

(中時 )