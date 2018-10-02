MLB》洋基100勝卻沒主場優勢 合理嗎？

釀酒人在加賽打敗小熊，球員猛灌香檳慶祝。(美聯社)　※未成年者請勿飲酒

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中時電子報

大聯盟季後賽開打，首先上演的是國聯與美聯外卡戰。今年的外卡戰陣容異常豪華，包括1支百勝球隊洋基，還有兩支實力相等於分區龍頭的球隊小熊、洛磯。大聯盟從沒碰過這種情況，使得主場規則的爭議隨之而來。

外卡戰晉級者沒有主場優勢，所以洋基、小熊、洛磯、運動家這4支球隊從系列賽打到世界大賽之前都必須處於劣勢。洋基若碰到108勝的紅襪，讓出主場優勢沒話說，但在美聯決賽恐怕就不合理了。

具體地說，洋基(100勝62敗)若在美聯決賽碰上印地安人(91勝71敗)，或是小熊(95勝68敗)在國聯決賽碰上勇士(90勝72敗)、道奇(92勝71敗)，明明戰績更好卻沒有主場優勢，豈不是吃了悶虧？

NBA原本也是以分區冠軍做為保證種子，後來分區戰力嚴重失衡，他們因此從2015-16球季開始改為完全以例行賽戰績為準。以大聯盟來說，美聯東區出現兩支百勝球隊，排名第3的光芒也有90勝，反觀美中的印地安人只以91勝就稱霸分區，跟NBA之前的情況差不多。

制度可以互相參考，NBA其實也有意參考大聯盟的外卡制度，因此美國有作家建議應該要修改大聯盟的季後賽主場制度。

至於世界大賽是不看外卡身分的，晉級者是以聯盟冠軍的身分參賽，所以是以雙方例行賽的勝率來決定。假設小熊和印地安人打進世界大賽，將由戰績較好的小熊獲得主場優勢。

(中時電子報)

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