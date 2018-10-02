皮克斯動畫大師來台　邀請台生赴美學動畫

2018年10月02日 13:00 旺報 李侑珊

龍華科大邀皮克斯知名導演Michal Makarewicz來台授課。（龍華科大提供）

國際知名皮克斯動畫導演Michal Makarewicz，近期再度受邀赴龍華科大授課，並獲校方聘為講座學者，現場他邀請台灣學生，可透過產學合作的方式，爭取赴美實習，國際動畫人才。

Michal Makarewicz於2003年初加入皮克斯動畫，至今已連續10年擔任皮克斯動畫公司實習生課程訓練老師，培育年輕人才，他是「汽車總動員2」及「海底總動員2」的動畫導演，並曾參與「超人特攻隊1、2」、「汽車總動員」、「料理鼠王」、「瓦力」、「玩具總動員3」、「勇敢傳說」、「腦筋急轉彎」等知名動畫製作；同時也是「小逗的特殊任務」短片和「玩具總動員之驚魂夜」動畫總監，並獲頒動畫最高榮譽安妮獎，在動畫界資歷顯赫。

為期2天的「皮克斯動畫名師課」，參加學員除龍華學子外，更有許多來自業界的專業人士，他們皆因仰慕皮克斯動畫的經典作品，而犧牲周末假日特別前來聽講。

Michal以對動畫的細微觀察及製作多部知名動畫片的經驗，鼓勵台灣對3D動畫有熱忱的學員精進專業，提升動畫設計實作能力。

龍華科大人文暨設計學院院長王榮英表示，2016年學校邀請Michal Makarewicz蒞校講學，台灣更是其造訪亞洲的唯一一站。為能長期合作，龍華科大除聘請Michal大師擔任訪問學者，並以產學合作方式，提供績優學生有機會至美國加州「動畫協同製作公司」（Animation Collaborative Co.）進行海外實習，期待透過海外交流學習，增廣學生的國際化視野及專業的動畫技術。

王榮英更指出，人設學院下設多媒體與遊戲發展科學系，是全國第一所以遊戲命名之科系，培養遊戲程式設計、遊戲企劃與動畫繪圖等數位內容人才。目前全世界遊戲設計人才需求正夯，遊戲系是國內極少數擁有教授iOS遊戲程式設計能力與師資的科系。日前更斥資千萬打造Mac多媒體實驗室，配置80部iMac最新軟硬體設備，結合專業師資，培育多媒體產業人才。

(旺報 )