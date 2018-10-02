皮克斯動畫大師來台　邀請台生赴美學動畫

龍華科大邀皮克斯知名導演Michal Makarewicz來台授課。（龍華科大提供）

友善列印
旺報
龍華科大邀皮克斯知名導演Michal Makarewicz來台授課。（龍華科大提供）

國際知名皮克斯動畫導演Michal Makarewicz，近期再度受邀赴龍華科大授課，並獲校方聘為講座學者，現場他邀請台灣學生，可透過產學合作的方式，爭取赴美實習，國際動畫人才。

Michal Makarewicz於2003年初加入皮克斯動畫，至今已連續10年擔任皮克斯動畫公司實習生課程訓練老師，培育年輕人才，他是「汽車總動員2」及「海底總動員2」的動畫導演，並曾參與「超人特攻隊1、2」、「汽車總動員」、「料理鼠王」、「瓦力」、「玩具總動員3」、「勇敢傳說」、「腦筋急轉彎」等知名動畫製作；同時也是「小逗的特殊任務」短片和「玩具總動員之驚魂夜」動畫總監，並獲頒動畫最高榮譽安妮獎，在動畫界資歷顯赫。

為期2天的「皮克斯動畫名師課」，參加學員除龍華學子外，更有許多來自業界的專業人士，他們皆因仰慕皮克斯動畫的經典作品，而犧牲周末假日特別前來聽講。

Michal以對動畫的細微觀察及製作多部知名動畫片的經驗，鼓勵台灣對3D動畫有熱忱的學員精進專業，提升動畫設計實作能力。

龍華科大人文暨設計學院院長王榮英表示，2016年學校邀請Michal Makarewicz蒞校講學，台灣更是其造訪亞洲的唯一一站。為能長期合作，龍華科大除聘請Michal大師擔任訪問學者，並以產學合作方式，提供績優學生有機會至美國加州「動畫協同製作公司」（Animation Collaborative Co.）進行海外實習，期待透過海外交流學習，增廣學生的國際化視野及專業的動畫技術。

王榮英更指出，人設學院下設多媒體與遊戲發展科學系，是全國第一所以遊戲命名之科系，培養遊戲程式設計、遊戲企劃與動畫繪圖等數位內容人才。目前全世界遊戲設計人才需求正夯，遊戲系是國內極少數擁有教授iOS遊戲程式設計能力與師資的科系。日前更斥資千萬打造Mac多媒體實驗室，配置80部iMac最新軟硬體設備，結合專業師資，培育多媒體產業人才。

(旺報 )

避免颱風就停電 何欣純爭取纜線… 台灣好行3路線 搭高鐵車票優惠65…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。