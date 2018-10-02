再轟反空汙「死亡連署」 綠委痛批國民黨可恥

立委黃國書指國民黨變造收據，栽贓中選會。（黃世麒攝）

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立委鄭運鵬（左起）、黃國書、周春米要求盧秀燕出面道歉。（黃世麒攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕領銜的反空汙公投案，日前被爆出連署書造假，盧秀燕反指多出來的1萬多份連署書是中選會捏造。民進黨團今再舉行記者會，批評49萬份是國民黨當初自己提出的數字，而且事後還變造中選會收據，痛批國民黨「可恥」，應該向社會公開道歉。

民進黨立委黃國書表示，這次反空汙公投竟有37%明顯不是本人親自連署，其中1.1萬人是往生者連署，但領銜人盧秀燕沒說清楚為何會有死亡連署，卻要中選會給他們申復機會，「請問往生者要如何申復？」

黃國書也拿出國民黨記者會的照片指出，國民黨當初將三項公投案送中選會時，稱反空汙公投有49萬6444份，但盧秀燕卻說送給中選會的是48萬份，「到底是誰在說謊？」黃國書說，這就好像考試作弊被監考老師抓到，卻反指監考老師是「西廠」，「這樣有道理嗎？」

民進黨立委周春米則說，當初中選會開給盧秀燕的收據下方有附註，連署人名冊張數以戶政機關查對結果為準，但國民黨現在為了圓謊，又弄出不實的說明，嚴正要求盧秀燕把正式收據拿出來給社會大眾檢視。

民進黨團書記長鄭運鵬表示，國民黨的公投案偽造連署書，還睜眼說瞎話，當天去中選會送案的記者會統計反空汙公投有49萬6444份，和現在中選會經過各縣市戶政機關查對送回來的份數49萬7193份差別不大，現在又要拗中選會多出一萬多件從哪來。鄭運鵬說，國民黨濫用個資，連往生者都不放過，非常可恥，應該公開道歉。

(中時 )

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