陝西要求　學校不得給家長出家庭作業

2018年10月02日 13:13 旺報 林永富

大陸的中小學近年來出的家庭作業被批評過多、過難，或者必須由家長配合才能完成，使得不少家長在工作之餘，還要花時間和精力幫孩子做作業。「明明是孩子的家庭作業，怎麼現在都變成了家長作業了呢？」對此，陝西省教育廳發布文件稱，在義務教育階段不得提出要求家長完成或需要家長代勞的作業。

陝西省《關於加強義務教育學校作業管理的通知》中要求，教師提家庭作業要緊扣課程標準和教學進度，以幫助學生完成學習任務和掌握教學內容為目的，以課本所附作業題、課後練習為主要依據提出作業。不得提出超越課程標準、超越教學進度、超越學生能力的集體性學生作業。

陝西省教育廳表示，將在義務教育學校積極推行「無作業日」，在小學正常上學期間，鼓勵學校每週除雙休日外，有一天不出作業或者語數外學科中有一科不出作業。在初中正常上學期間，鼓勵學校每月除雙休日外，有一天不出作業或者語數外等學科中有一科不出作業。

陝西省教育廳也說，教師不得要求家長批改教師出的作業或糾正孩子的作業錯誤，不得出要求家長完成或需要家長代勞的作業。

對於寒暑假作業多的問題，陝西省教育廳要求學校要合理控制書面作業總量。鼓勵以家庭勞動、閱讀欣賞、體育活動、社會實踐等活動類作業替代書面作業。

(旺報 )