台灣好行3路線 搭高鐵車票優惠65折

2018年10月02日 13:05 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）表示，為滿足旅客多元化旅遊需求，即日起至年底止，搭配「日月潭線」、「阿里山A線」與「溪頭線」3條「台灣好行」精選人氣路線，推出高鐵車票65折超值限期優惠，單人即可成行。

台灣高鐵指出，本次精選3條熱門交通聯票路線，產品內容包括高鐵標準車廂來回車票65折，以及台灣好行來回優惠票價，適用出發日自即日起至2019年1月1日（含）止，來回高鐵車票需在4日內搭乘完畢。

以台北出發為例，活動期間購買「日月潭線」交通聯票，每人只要1,330元（加贈日月潭環湖船票1張），購買「阿里山A線」只要1,892元，「溪頭線」1,230元。

同時，「台灣高鐵臉書粉絲專頁」特別舉辦臉書抽獎活動，您只要於指定貼文按讚並分享「高鐵交通聯票」優惠訊息，就有機會抽中「高鐵+台灣好行日月潭線」、「高鐵+台灣好行阿里山A線」、「高鐵+台灣好行溪頭線」體驗行程，以及100杯City Café。

台灣高鐵表示，「高鐵交通聯票」共有11大旅遊路線、遍及全台，並與各地捷運與「台灣好行」合作，提供高鐵標準車廂來回車票優惠，整合在地交通接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，提供多樣化選擇，「搭高鐵．遊台灣」盡賞台灣之美。

(工商 )