台北羽球公開賽》洪毅婷、唐琬貽闖會內 都想走得遠一點

洪毅婷再度於中華台北羽球公開賽女單會內賽出擊，希望能突破成績，第一輪能夠獲勝晉級。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

2018 YONEX中華台北羽球公開賽今天點燃戰火，稍早結束的女單會外賽，兩位台灣選手洪毅婷、唐琬貽各自擊敗同胞，收下會內賽門票，兩人都期許會內賽能盡力走得更遠。

洪毅婷碰上另一位地主選手洪恩慈，第1局打得輕鬆，第2局雖然洪恩慈表現稍有起色，但最終還是洪毅婷21：7、21：10直落二獲勝，賽後洪毅婷說：「可能對手身體不適，所以我打起來比較輕鬆，自己今天擊球也控制的不錯。台北小巨蛋很大，感覺球飛得比較慢，自己會再多抓好節奏，對手打過來的下壓球，也是我必須注意的部分。」

今年是洪毅婷第2次挑戰台北公開賽，她回應：「去年直接進會內賽，今年從會外賽開始拚，相較起來這次參賽比較穩定，不會像第一次參加時打得比較亂。明天會內賽第一輪洪毅婷要對上日本選手鈴木溫子，這是兩人生涯第一次交手，雖然對手世界排名比自己高，洪毅婷還是希望可以好好發揮、拿下勝利，突破去年一輪遊成績。

唐琬貽也是中華台北羽球公開賽常客。(陳筱琳攝)

唐琬貽兩局都沒給對手太多機會，終場21：6、21：4解決同胞郭晏綺，順利晉級會內賽，賽後唐琬貽表示：「知道對手只是高中生，我比較有經驗，今天算是正常發揮，打過去的球落點都有準確落在想要的位子。」

唐琬貽透露，自己在比賽中腳步移動還要再更積極點，從高中開始，每年都有參加台北公開賽，最好成績是16強，「這次參加不想太多，照自己的實力慢慢打。」女單會內賽第一輪，唐琬貽要迎戰印尼選手哈塔琬（Ruselli Hartawan），兩人在2014年交手過一次，當時唐琬貽三局苦戰飲恨。

(中時電子報)

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