聖嬰影響墾丁海洋生態 興大研究登國際期刊

2018年10月02日 13:10 旺報 李侑珊

墾丁大光海草床。（中興大學生科系教授林幸助提供）

墾丁白化珊瑚。（中興大學生科系教授林幸助提供）

中興大學生命科學系教授林幸助耗時16年研究墾丁生態，發現平常不容易被人感受到的聖嬰與反聖嬰，才是影響墾丁海洋生態最主要驅動力，其影響程度甚至超過颱風之影響，研究於今年7月獲國際期刊《全球變遷生物學》（Global Change Biology）發表。

墾丁沿岸有國內最大面積的海草床與珊瑚礁分布，生物多樣性最高，生態最豐富，這些生態系統同時也扮演著藍碳，吸存二氧化碳、防護海岸、減緩海嘯巨浪沖擊及孕育沿海漁業資源。

林幸助從2001年開始投入「墾丁長期生態研究」，每3個月持續觀測墾丁沿岸海草床的生態變化，仍堅持至今。

林幸助表示，在2001年至2017年的研究期間內，太平洋不定期地總共出現了5次聖嬰(海水表面升溫)，4次反聖嬰(海水表面降溫)。聖嬰現象發生時，墾丁地區夏天雨水變少，但反聖嬰時雨水反而變多，研究發現夏天雨水多寡對墾丁沿岸生態有很大影響。夏天雨水較多的反聖嬰，會將富含氮營養的人為污水排入墾丁沿岸海域，導致沿岸優養化。

林幸助發現，雖然富含氮營養的污水，會促進海草吸收更多二氧化碳，葉片長得更快更長，生物量也增多，但此富含氮營養污水，也會同時促進海草葉片上的大型藻類大量生長，影響海草光合作用，導致海草死亡。而富含氮營養的人為污水，也會影響到更深層珊瑚礁，使珊瑚礁轉變為以大型藻類為優勢之生態系。若強度更高，更密集的反聖嬰一再發生，極有可能導致沿岸海草床，甚至珊瑚礁消失不見。此研究解釋了過去20年來，墾丁沿岸海草床與珊瑚礁生態系的劣化歷程，結果令人憂心。

林幸助也指出，團隊先前的研究已發現，人為污水可能是造成近20年來墾丁珊瑚礁劣化的主因，因為墾丁南灣每天氮營養輸入量與數百萬遊客量有顯著相關，但是在海草床與珊瑚礁的大型藻類藻華現象並非每年皆會出現，不定期出現的反聖嬰現象，會驅動且加劇人為污水對於墾丁海洋生態的威脅，提高危害之風險。

未來若反聖嬰強度更高，更密集發生，極有可能導致沿岸海草床與珊瑚礁瓦解，這些生態系服務功能也會隨之消失，林幸助建議，面對未來氣候變遷，反聖嬰強度或頻度持續增強時，藉此可提高台灣海洋生態系統的生態韌性，台灣海洋生態環境才得以永續。

(旺報 )