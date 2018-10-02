台科大為科學家牛頓、焦耳 創作趣味撩心語錄

2018年10月02日 13:20 旺報 李侑珊

人氣獎頭獎得主台科大電機系大三學生李曜亘(右)，以牛頓的名言創作撩心語獻給女朋友(左)。 (台科大提供)

台科大舉辦趣味的「科學家撩心語錄競賽」，左起為人氣獎叁獎李坤城、撩心獎頭獎郭家宏、通識教育中心主任游適宏、人氣獎頭獎李曜亘、人氣獎貳獎吳婉瑄。 (台科大提供)

為了讓大家多認識科學家，了解相關科學知識，台科大特別舉辦趣味的「科學家撩心語錄競賽」，替焦耳、牛頓、瓦特、克爾文、法拉第、安培共6名科學家編寫撩心語錄，學生們透過活動可以更了解科學家的背景，並由科學知識發想，創作出獨一無二的浪漫情話。「牛頓：我成功，因為我站在巨人的肩膀上；我幸福，因為我把妳放在心上。」獲得最佳人氣獎項。

台科大通識教育中心主任游適宏表示，很多人在物理課算過能量或熱量是幾焦耳，很多人也知道1牛頓作用力經過1公尺距離所需的能量是1焦耳，但大家不見得知道，焦耳是一位英國的科學家，出生於1818年，今年正好是焦耳200周年誕辰，為了讓學生們認識焦耳的生平以及他對「熱」的研究，台科大特別舉辦「焦耳200周年誕辰紀念」活動，希望建立科學與科學家的連結，讓學生體認科學家的成長背景對科學的影響，也藉此多認識科學家和科學相關知識。

台科大「科學家撩心語錄競賽」共有40句語錄投稿，句句浪漫又逗趣，展現出台科大學生豐富的想像力及創意。人氣獎由電機系李曜亘同學的「牛頓：我成功，因為我站在巨人的肩膀上；我幸福，因為我把妳放在心上。」獲得，撩心頭獎則頒給化工系郭家宏同學的「克爾文：絕對溫標以我的名字為單位；那麼，美麗的單位，就是妳的名字。」

人氣獎頭獎得主台科大電機系大三學生李曜亘，以牛頓的名言創作出「我成功，因為我站在巨人的肩膀上；我幸福，因為我把妳放在心上。」李曜亘表示，這句話是寫給女朋友的，女友也就讀台科大，自己經常對女朋友說浪漫的話，女友知道這句話是寫給她，覺得有點害羞但也很開心，兩人將使用獲獎的牛排餐券獎品，一同享用浪漫大餐。

頭獎作品是化工系大二郭家宏創作的「克爾文：絕對溫標以我的名字為單位；那麼，美麗的單位，就是妳的名字。」郭家宏表示，從克爾文的絕對溫標發想，突然之間有了靈感，不一會兒就完成了這段撩心語，非常驚喜獲選為頭獎，將過去所學的科學知識跟文學創作結合是很有趣的體驗。

另一位人氣獎得主材料系大四學生吳婉瑄，從牛頓著名的運動定律發想，創作撩心語句「我，無法抵抗愛你的慣性。」吳婉瑄表示，雖然平常不會講這麼肉麻的話，但經常跟朋友說「愛你」，於是試著把表達愛的方法重新包裝設計成有趣、有吸引力的撩心語句。在挑選創作題材時，也對六位科學家的故事及成就有了更多認識，別有收穫。

台科大同學所創作的其他創意趣味語錄還有「焦耳：我不在乎能量守恆，我只想要愛你永恆。」、「安培：我的右手不是用來找磁場方向，是用來找妳。」、「瓦特：我改良蒸汽機帶動了工業革命，妳使了點小心機帶走了我的心。」、「焦耳：我不在乎能量守恆，我只想要愛你永恆」。「法拉第：線圈因磁場改變而產生電，我心因為有妳而有了波動。」

(旺報 )