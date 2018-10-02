「中興泛科學院」成立 打造產學知識服務聯盟

中興大學創新產業暨國際學院院長王昇陽與泛科知識總經理馮瑞麒簽署成立中興泛科學院。（泛科知識公司提供）

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中興大學與泛科知識公司今天簽約共同成立「中興泛科學院」，將在今年12月於中興大學創新產業暨國際學院啟用，雙方將整合知識經濟的創新學習服務經驗與線上線下多樣化教學資源，打造台灣首見的產學知識服務聯盟。

中興大學創新產業暨國際學院每年服務達1500人次，累計會員超過7500人，以貼近產業人才缺口出發，培育專業職能，讓學習與就業無縫接軌，符合產業需求，近年來也設立創新創業創造三創課程與轉型實戰班，整合大陸與台灣雙邊產學界資源平台，提升國際競爭力。

中興大學創新產業暨國際學院王升陽院長表示：「學院肩負興大社會企業責任與推廣教育責任，這次與『泛科知識』合作，引進多元品牌師資與學習管道，以興大為中部地區服務據點，發揮1+1>2的效果，合作培育創新精英，攜手走在教育前線，引領開創新教育時代篇章。」

泛科知識起家自2010年成立台灣之最大科學知識社群PanSci泛科學，旗下包括多家知名垂直媒體，包含PanX泛科技、Punchline娛樂重擊、PanRead泛讀APP等，每年舉辦之大型知識型品牌活動「泛知識節」也獲得極大迴響。

泛科知識總經理馮瑞麒表示：「泛科知識的核心使命是要建立一個新學習生態，讓天下沒有難學的知識。2017年起泛科學院啟動迄今，學習型態多元新穎受學員肯定，開辦超過300門課，近7000位學員參與。我相信『中興泛科學院』的合作是強強聯手，能為台灣知識經濟服務領域創造新局。」

中興大學與泛科知識的合作，將從結合雙方見長的創新課程服務開始，讓大台中地區學員有更多元學習的選擇。中興泛科學院同時也正在規畫一系列知識經濟課程產品，將於12月推出，並在中興大學創新產業暨國際學院同步發表。

(中時 )

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