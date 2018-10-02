台南》高思博下營拉票 周錫瑋陳威仁助陣

國民黨台南市長提名人高思博（左三）今天（2日）上午到下營上帝廟前開講，前台北縣長周錫瑋（左二）、前內政部長陳威仁（左四）助選。（劉秀芬攝）

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國民黨提名下屆台南市長提名人高思博今（2）日至下營區上帝爺廟拉票，前台北縣長周錫瑋、前內政部長陳威仁陪同造勢，市議員謝龍介、議員參選人尤榮智也到場相挺，現場還有東方藝術團大鼓、電音三太子表演。高思博表示，民進黨執政多年，台南需要改變，他將爭取南科延伸至溪北，增加工作機會，行銷下營農特產，提振商機。

國民黨台南市長提名人高思博「新台南起義」行程來到下營，陪同造勢的前內政部長陳威仁表示，他是下營在地人，家就在上帝爺廟附近，民進黨執政多年來家鄉卻無進步，人口老化外流嚴重，連新建房屋都很少見。國民黨中央助選團團長周錫瑋表示，他執政多年台北縣不曾淹水，台南淹水無解，是民進黨執政不用心；台南升格後，6個直轄市台南市建設最落後，賴清德還未經市議會通過，違法漲房屋稅。市長投票選高思博，不但凍漲退還房屋稅，65歲以上老人免健保費，更將廣設公托中心，台南市民老中少都照顧，國民黨團隊將以執政經驗當高思博強大後援。

高思博也提出下營新政，爭取下營選民支持，包括，行銷下營鵝肉、蠶絲被、黑豆、文旦四寶商機；繁榮地方經濟，將打造下營特色觀光，逐步實施立碑誌念、列入溪北景點、建造紀念公園、興建主題遊樂設施。以下營上帝廟廟會、紅毛厝打面宋江陣等為主軸，辦理上帝爺公信仰全國嘉年華會，發展下營多元廟會。活絡下營鐵路運輸，台鐵下營區車站升等、提供高鐵嘉義站接駁服務，滿足區民鐵路交通需求。退凍房稅，還財於民，打造不再淹水的繁榮溪北。

(中時 )

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