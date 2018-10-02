咬人駱駝「無罪」 動物園：保育員未保持安全距離

台北市立動物園今天上午驚傳駱駝咬傷人事件。此為示意圖，非咬傷人駱駝。(台北市立動物園提供)

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台北市立動物園非洲區駱駝今早驚傳傷人事件！年近60歲的保育員餵食駱駝時，雖隔著柵欄，但因未保留安全距離，遭駱駝「啃」了脖子右前方，所幸僅有2公分多的破皮，沒有傷及靜脈動脈，已送萬芳醫院打破傷風、清創。園方表示，過去未曾傳出駱駝咬傷人事件，今狀況的確是保育員有疏忽。

動物園發言人曹先紹表示，今早11點多一位快要60歲的保育員在餵食駱駝時，雖然與駱駝隔著柵欄，但他忙著搬乾草未注意仍要與柵欄留安全距離，造成駱駝從柵欄縫隙啃了他的脖子右前方，造成2公分多的破皮，沒有明顯出血，可見未傷及靜脈、動脈，但仍送到萬芳醫院打破傷風，接下來還要清創，避免蜂窩性組織炎。

曹先紹表示，「闖禍」的是20歲的雄性單峰駱駝「寶惜」，但過去動物園從未發生駱駝咬傷人的事件，此次意外應是該名保育員年紀較長、動作緩慢，加上未留意保持安全距離所致。該名保育員在非洲區工作超過20年，照顧駱駝也至少有10年，這次受傷，「的確有點疏忽了」。

曹先紹強調，動物園當然會持續向北市府爭取保育員人力，但此次出意外，也不全然因保育員年紀比較大。事實上，資深保育員有資深的優勢，例如照顧大型動物需要心思細膩、穩定、熟悉動物個性，尤其像猩猩、大象很聰明，甚至會「欺生」，年輕一輩保育員經驗不足，出狀況機率不見得比較小；只是，資深保育員也不能因為熟悉工作而忽略風險，所以日後會加強強化針對保育員一致性的工作要求。

(中時 )

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