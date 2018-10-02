基隆》議員要求簽深澳電廠立場 林右昌拒簽

2018年10月02日 13:40 中時 張穎齊

深澳電廠蓋不蓋，北北基市長參選人紛紛被迫表態，基隆市長林右昌昨（1）日在議會上首度鬆口說「可以不蓋就不蓋」。議員莊錦田今（2）日加碼搬出「支不支持重啟深澳電廠簽署書」，要求林右昌簽「支持」或「反對」，但林則拒簽，並表示題目出太爛，不能用簡單的二分法。

莊錦田表示，根據《中時》民調，北北基有77％民眾反對興建深澳燃煤電廠，他個人也反對蓋深澳電廠，而市府號稱基隆是西半部空氣品質最好的城市，但屆時蓋了深澳電廠勢必會影響基隆空品，要求林右昌也簽下支持或反對。

「你簽我也簽，我明白你不會拍我的肩跟肚子，風度會很好！」莊錦田不僅拿出「支不支持重啟深澳電廠簽署書」外，還拿先前民進黨新北市長蘇貞昌重拍龍山里長陳志強的肩、肚的例子調侃林右昌，見林右昌不簽，他就先簽下「反對」。

「這題目出得很爛，不能簡化為二分法，我無法作答！」林右昌表示，他暫時不會簽署，民代可以有主張，但他身為地方政府首長無法如此簡單回答，且深澳電廠蓋在新北，最重要是新北市長的態度，並在強調「如果不用蓋，我也支持不蓋」。

林右昌說，但因為還是有用電需要，深澳電廠蓋不蓋，必須在資訊透明的情況下，讓市民選擇，如今因為核電的核廢料無法處理，做燃氣又會將管線經過基隆市區，他絕不同意燃氣在基隆埋管的做法，所以再次呼籲大家好好理性討論再選擇，不要拿空汙的議題切成一小塊來講，進而製造矛盾與對立。

(中時 )