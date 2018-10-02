失業還被催繳國民年金 網友全怒了：根本是「懲罰金」

有網友po文指，失業了，還要養孩子，竟被不斷催繳國民年金。圖為勞保局邀請舜哥代言，呼籲民眾保障你的國民年金權益。圖／勞保局提供

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中時電子報

失業了竟還要面臨勞保局不斷催繳國民年金，情何以堪！有網友在臉書社團po文，難過的說，失業帶小孩還要繳國民年金（一期900多元），都養不活小孩了還要繳保費，怎麼辦?引起網友熱議，許多網友更痛斥國民年金根本就是「失業懲罰金」要拒繳，還有網友說，「問一下政府，沒工作還催繳國民年金，是鼓勵民眾搶劫還是偷竊」。

‎原po在《爆怨公社》上表示，失業累積欠下的國民年金，寄來催繳單，將近3萬元，實在無力ㄧ次負擔，電話致電勞工保險局，詢問可否分期付款，共分了20張,還未分完，上月繳了一張，隔月再寄上一期已繳完的未付利息，一整個，繳不完的感覺。

他並說，辛酸的國民年金，失業帶孩子那還有錢繳國庫，終於有錢繳了，用先生的遣散費繳，將近2萬多元。遣散費繳完國民年金,再也無能力繳了，我的孩子還小，養他們需要錢，單薪家庭面對國民年金，根本是無能為力的負擔，真的不知道國民年金的美意是什麼，對小家庭而言，只覺得壓力大。

該篇po文引起網友熱議，有網友氣憤的說，國外有「失業救濟金」，台灣剛好相反，失業還要被政府催繳「國民年金」，根本就是「失業懲罰金」、「坑百姓」，還有網友說，「沒有在繳啦，單親帶小孩，都不夠花了，還繳個屁，申請補助下不來，繳錢一直吹促，顧好現在就好，不要指望政府幫你，政府貪污都來不及了」。

更多網友留言如下: 「沒工作沒收入是要繳殺小意思⋯生吃都不夠還煮湯」、「問一下政府，沒工作還催繳國民年金，是鼓勵民眾搶劫還是偷竊」、「沒工作繳國民年金真的是一大負擔」、「都沒想過主婦的心酸，先生一份薪水，一家四口要吃飯，催繳年金根本是要逼死我們」。

更有網友質疑政府誠信表示，「整天喊哪個基金又快破產，搞的大家都對政府沒信心，沒工作不參加國保還不行，像強盜寄恐嚇信來催繳，用強迫手段這我就很有意見」、「國民年金是對年紀大的有利，對於20幾歲的年輕人，是要繳40年以上，才有機會領，重點還要他不倒！不知是哪個蠢才設計的」、「不繳，政府怎麼有錢養政客？」。

(中時電子報)

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文章來源：文章來源：《爆怨公社》

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