蔡英文：不要再因政治理由　把台灣排除在外

2018年10月02日 13:39 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天強調，台灣雖然不是聯合國的會員，但身為國際社會一員，我們始終有意願、也有能力善盡責任，幫助其他的國際夥伴。期待國際社會能看到台灣的努力，不要再因為政治理由，把台灣排除在國際社會之外。

蔡英文今天接見「2018英國國會議員訪台團」表示，最近，總統府的英國色彩越來越重，接待了很多來自英國的朋友，包括對臺貿易特使福克納勛爵、國際貿易部副部長何柏禮。

前陣子，立法院長蘇嘉全也拜訪英國，和下議員蓋尼爾及幾位訪賓有交流機會，她說，這些高層互訪證明了台英兩國在經貿、能源、國會外交等層面的實質交流，越來越密切。

談及台英貿易，蔡英文指出，今年，我們首度開放英國豬肉進口，不僅為英國帶來商機，也為台灣的肉品市場帶來新選擇。她相信，這些行動都證明了台灣是英國最好的貿易夥伴之一。

今年6月曾召開首屆台英能源及農業對話，在綠能、新農業議題上，一起發掘合作的可能性。「藉此，我們也讓英國的朋友看到台灣在落實聯合國永續發展目標上，所做的努力」。

蔡英文強調，台灣雖然不是聯合國的會員，但我們始終有意願、也有能力善盡責任，幫助其他的國際夥伴。無論是在永續發展或是衛生防疫、民航安全以及打擊跨境犯罪等領域，台灣都投入了許多心力。她也期待國際社會不要再因為政治理由，把有能力、也負責任的台灣，排除在國際社會之外。

蔡英文表示，英國議員這次的來訪代表了台英之間友誼的提升，她也期待他們在行程中，感受到台灣的熱情與美好，希望大家可以常常來台灣，她要很驕傲地告訴大家，「台灣的本土豬肉也非常好吃，請大家務必嚐嚐看」。

(工商 )