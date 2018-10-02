燙青菜沒那麼健康！譚敦慈：熱炒、川燙都NG

燙青菜沒那麼健康！譚敦慈：熱炒、川燙都NG。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

許多人減肥都會選擇吃燙青菜，認為營養、熱量少、對身體無負擔，不過其實燙青菜沒有想像中那麼健康，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，料理方式決定了營養價值，大火熱炒或清水川燙都NG！她最推薦的料理方式是「拌煮青菜」，不但簡單方便，又可保存營養價值。

《良醫健康網》報導，譚敦慈指出燙青菜看似健康，但熱水容易讓葉菜類的水溶性營養素流失，因此她不建議用熱水川燙或用青菜煮湯；另外，譚敦慈說，青菜盛盤時應盡量瀝乾湯汁，也不要在白飯上淋菜湯，以避免吃進農藥及硝酸鹽。

快炒青菜雖然是一般家庭及餐廳常見的料理方式，但譚敦慈說，大火熱炒的方式會產生煙霧及有毒物質，爆香過程中產生的多環芳香碳氫化合物，以及油開始冒煙時產生的有毒物質，都有可能讓很多不抽菸的女性得到肺癌。

譚敦慈指出，拌煮青菜是她最推薦的無毒料理法，她建議把菜切成10至12cm左右的長度，接著加一點點油，再加1/2碗或1碗的水開火拌煮，這樣不但能避免營養素被破壞，也可讓硝酸鹽或農藥溶在水中。

像地瓜葉這類鐵、鈣、鎂含量高的深綠色蔬菜，若川燙時間過短，可能不慎將細菌、寄生蟲吃下肚，建議徹底加熱，同時淋上一些好油搭配，將有助於脂溶性維生素A吸收。

(中時電子報)

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