精神醫師支持同婚 呼籲政府擴大同志性平教育

2018年10月02日 13:41 中時 李宜秦

隨著年底公投將至，挺同與反同團體的戰爭可說是一觸即發。台灣精神醫學會在短短10天得到421名精神醫師簽署支持同性婚姻與同志教育聲明。精神醫師指出，有研究發現只要同性戀、雙性戀或跨性別族群的權利能受到保障，該族群的精神病罹患率就會下降，且同性戀所養育的孩子與異性戀家庭的並無差異。

台灣精神醫學會表示，當今社會仍存有許多對同性戀有諸多誤解，且年底更有愛家公投是要求不得在國中小內教導同志相關的性別平等教育。台北榮總精神科醫師陳牧宏表示，反同人士不斷透過謠言抹黑同志，如「同性婚姻離婚率高」、「同性婚姻會使愛滋病盛行」等，不僅誤導民眾，更嚴重打擊同志身心健康。

國內校園內因性別認同衍生的霸凌案件層出不窮，高醫精神醫師顏正芳舉例，曾有男同學只因長相瘦弱白皙、說話音調高，就遭到同學、老師集體霸凌，使這位同學不敢上學，最後甚至走上絕路。

正是因為對同志的不了解，才會導致這些案件發生。世界衛生組織早已認定，同性戀屬於人類發展多樣性的正常表現，且有研究指出，若同性戀、雙性戀或跨性別族群的權利與地位可受到保障，該族群的精神疾病罹患率也會下降。

精神醫學會表示，目前並無證據顯示同性戀家庭養育的孩童與異性戀家庭的有所差異，也不會影響子女本身的性傾向或性別認同。

醫師們普遍認為「知識就是力量」，只有了解同志族群，才可能預防歧視與霸凌，同時還可降低不安全性行為與性疾病傳染。421名精神科醫師共同呼籲，政府應訂定完整的性別平等教育內容，教導兒童了解何謂同志，同志教育也須擴展至整個社會，避免民眾因不熟悉而誤信謠言導致恐慌、排擠現象。

(中時 )