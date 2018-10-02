台北》葛特曼質疑 柯文哲赴大陸教葉克膜技術「這是最糟的部分」

2018年10月02日 16:24 中時 張潼 、 陳信翰

《屠殺》作者伊森・葛特曼2日來台舉行記者會 ，會場提供《屠殺》第九章全文—國家的器官供媒體參考。（陳信翰攝）

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）抵台，今下午舉辦記者會，外界關注他會如何回應有部分人士藉書中內容，指涉台北市長柯文哲帶病人至大陸器官移植等情事。葛特曼明確指出，他認為柯文哲是騙子（Liar），雖然不能明確知道柯在大陸做什麼以及參與（器官買賣與活體移植）的程度，但柯曾參加一場在無錫市人民醫院舉辦的葉克膜研討會，其餘出席者都是有活體摘除器官嫌疑的醫師，他「教導大陸如何使用葉克膜技術，是他認為最糟的部分」。

作家、蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝在今年選前取得《屠殺》的中譯本版權，外界認為重炒4年前選舉時，柯文哲帶病人至大陸器官移植舊話題，這也讓柯憤怒喊告。不過，吳仍緊咬書中提及「柯文哲明確知道大陸器官移植來源來自法輪功成員」、「帶病人至大陸移植器官」等情事，今更安排葛特曼來台開記者會。

4年前曾拍影片稱讚柯文哲「勇敢」的葛特曼今在記者會中改口，面對媒體詢問「是否覺得柯文哲是騙子（Liar）？」他肯定回答「Yes」。葛特曼出示一張柯文哲2008年4月赴陸出席「第四屆全國心肺移植高級研討會暨首屆美敦力ECMO培訓班」照片、議程表指，柯是唯一發表演講的非大陸籍講者，而其他參與這場研討會的醫師多有「曾對宗教、鄭志良心犯進行活摘器官」嫌疑者，因此包括柯文哲在內，這些有嫌疑者名字全都在他2016年公布的報告中畫成紅字；除此之外，這間無錫人民醫院經他調查，也做了許多移植手術，而法輪功成員的器官也是來源之一。

葛特曼直指，柯文哲在2008年7月，也就是這場研討會後3個月接受他的訪問，雖然沒有明確講他自己在大陸做什麼事，也沒有說他拿錢做器官移植的仲介，但「他至少扮演3個角色」，其一，扮演中間人，讓有需求且願意負擔費用的台灣人到大陸器官移植；其二，扮演銷售者，銷售美敦力公司出產最先進的葉克膜；最後則是他認為最糟的部分，也就是教導大陸如何使用葉克膜技術，這等於助長了法輪功學員被活摘器官的可能。

他還舉例，如果有葉克膜，肺臟和心臟可以存活更久，使器官移植的價格提高，可以從25萬提高至35萬美元。

面對柯文哲數度強調，葛特曼曾經承諾要修改書中內容，甚至說要提告等，葛特曼今表示，曾三度透過e-mail希望柯文哲確認書中內容，柯也都未要求更改，對於提告，「再討論下一步」；另外，針對有人質疑他是干預台灣選舉的外國勢力，葛特曼則說，他是外國勢力，但是代表英國、日本、法國等反對活摘器官的各國家。

(中時 )