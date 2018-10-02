嘉義力推休閒輕旅行 行銷在地農業觀光

2018年10月02日 13:59 工商 曾麗芳

嘉義縣府今日舉辦休閒農業區體驗旅行宣傳活動。（圖／嘉義縣府）

嘉義縣農業處2日舉辦嘉義縣茶山、瑞峰太和吉南笨港休閒農業區體驗旅行宣傳活動，由嘉義縣長張花冠、知名YouTuber賴勇霖一同主持，希望藉由在地農村優質的產業、生態及文化，以推動休閒農業輕旅行，行銷在地農業觀光。

為推廣嘉義縣大阿里山茶產區農業旅遊，縣府將在10月6日於梅山鄉瑞峰竹林觀景民宿舉辦「與山里有約-竹林饗宴」活動，以特色「找茶飯包」為主題，邀請稻江管理學院餐飲系吳文智老師，運用休閒農業區內的食材進行找茶飯包料理設計，並規劃「竹林品茗品茶會」、「茶席體驗」、「竹林音樂饗宴」及「找茶飯包」等活動。

此外，嘉義縣府也邀請知名YouTuber賴勇霖與人氣部落客「Wei笑生活」探訪嘉義縣太平雲梯、奮起湖老街、在地茶廠及特色民宿(賴坤陽的家、竹林景觀民宿)等地，進行旅遊宣傳影片的拍攝，讓遊客發現嘉義最在地的一面。

今年縣府規劃3套農業文化體驗遊程，行銷瑞峰太和、茶山及南笨港休閒農業區，分別為2天1夜的「山城之行-漫步瑞峰太和美景小旅行」、「趣山裡-茶山部落深度小旅行」及1日「農村再生-南笨港農遊小旅行」。

行程囊括農村美景欣賞、農村生活體驗及風味料理品嚐等，歡迎民眾來「嘉」體驗兼具知性與趣味的農業輕旅行。

知名YouTuber賴永霖表示，此趟上山拍攝宣傳影片，無論是採茶、摘柿子、賞日出等行程，還有在地美景、美食、人情味都讓他念念不忘，嘉義縣的山區是如此的讓人驚艷。

嘉義縣長張花冠指出，期盼透過多方整合，把產業結合文化、觀光，向遊客展現嘉義食在安心的農業實力，也歡迎喜愛飲茶、體驗深度旅行的民眾報名參加，一同尋找山林間純樸與自然的感動。

(工商 )