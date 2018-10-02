4種臀型曝健康指數 屁股大竟可以長夀！

2018年10月02日 14:06 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

華人相信，屁股大小決定生產難易，但其實跟人體健康也大有關係。美國幾項研究顯示，臀部和腿部上方堆積較多的脂肪，可降低罹患心臟病、中風和糖尿病的風險。換句話說，臀部脂肪也對上半身健康起保護作用，這也是為何梨型體型的人更長壽的原因。不過專家指出，前提是屁股大不是你「坐」出來的。

《生命時報》報導，臀部除了影響美觀，還透露人體健康的問題。仔細觀察臀型的大小、脂肪與肌肉的比例，是否下垂或上翹，更能了解並掌握個人的健康狀態。以下有4類臀型，看看你是屬於哪一類？如果你是大屁股，那先恭喜你，拿到長夀的入場券。

1、臀部脂肪多，更長壽

或許你早就聽說哭過，屁股大的人會更長壽。這確實有道理，但前提是，屁股大不是你「坐」出來的。

德國圖賓根大學研究顯示，體重正常的情況下，大腿和臀部有些肉是件好事。研究人員分析了近1000人的體脂含量和脂肪分佈，包括正常體重、超重和肥胖的人。結果發現，肥胖的人患心臟病和糖尿病的風險高25%。

而在體重正常的人群中，相比下半身脂肪多的，下半身的脂肪越少的人，新陳代謝能力越差，他們患心臟病、糖尿病和早亡的風險高3倍。

研究稱，脂肪有好脂肪和壞脂肪之分。臀部脂肪屬於好脂肪，可以降低壞膽固醇（LDL低密度脂蛋白）水準，提高好膽固醇HDL高密度脂蛋白）水準。而腹部脂肪(內臟脂肪)屬於壞脂肪，極易游離至內臟周圍，例如心臟和肝臟，引發疾病。

2、坐得太久，臀部變大

《美國生理學雜誌： 細胞生理學》刊登以色列特拉維夫大學一項研究，該研究稱，長時間久坐會導致臀部變大，脂肪堆積增加50%。即使飲食健康和經常鍛煉的人，長時間伏案工作或久坐，也會嚴重影響健康。

3、臀部下垂，肌肉力量弱

臀部下垂可能是核心肌肉群力量虛弱的標誌，主要指後背和雙腳缺乏肌肉。

背部深層的肌肉（多裂肌）有助於脊柱保持穩定，當多裂肌力量虛弱時，就會影響後背脊柱形狀。而雙腳力量的虛弱會造成股骨向外、向前移動，從而讓臀部看起來下垂。

4、臀部變小，要減少鍛煉

義大利研究人員通過肌電圖檢測技術發現，臀部是人體最強壯的肌肉群之一，肌肉是最具代謝活性的組織。臀部變小，表明在運動中，消耗的不是脂肪而是肌肉。這對健康來說並非好事。

從人體美學上來看，收緊的臀部可以使雙腿顯得更加修長。而久坐不動的人臀部肌肉會發生萎縮，早早出現鬆弛的跡象。

南京市中醫院肛腸科主任中醫師丁曙晴指出，久坐族想要復原臀肌，就先要啟動它。他說，有4個動作可塑造完美臀部，後踢、腿扭、腰臀、淋浴前按摩屁股上的八髎穴。

(中時電子報)