連續20天栽種超量 高麗菜11月中旬恐價崩

2018年10月02日 13:55 中時 游昇俯

農委會農糧署統計9月中旬高麗菜栽種面積達218公頃，已連續20天種植超量。往年高麗菜大約在春節前後價格下跌，若農民仍不減種，預估11月中旬起產量大增，今年高麗菜價格將提早崩跌。

823水災後農民整地復耕，9月上旬高麗菜栽種面積達211公頃，超出監控的180公頃水準，農糧署先前已提出預警，但統計9月中旬，高麗菜栽種仍有218公頃，預估11月中旬起產量大出，高麗菜價格恐面臨崩盤。

農糧署副署長蘇茂祥表示，高麗菜因無法長時間冷藏庫存、分攤銷售，因此容易造成產銷壓力，目前種植超量，但仍要看後續氣候條件是否影響產量，農糧署會持續監控，將預警訊息直接通知農民、產銷班，希望農民能配合減產，以維護收益。

農糧署監控大宗蔬菜種植面積，高麗菜9月上旬種植211公頃，約11月中旬可採收，推估收成可有1萬2688公噸；9月中旬種植218公頃，則是在11月下旬採收，推估可收成1萬3083公噸，產量大增。

根據農產品批發市場交易行情站資料，今日高麗菜交易251公噸，價格每公斤34.1元，堪稱平穩，但比較過去幾年，101年11月中旬（16日），交易量便曾一度高達337公噸，價格跌到每公斤4.5元，每台斤僅2.7元，農民可說是血本無歸。

(中時 )