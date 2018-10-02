最高領26K！中市府提供100名花博職場體驗

2018年10月02日 14:10 中時 盧金足

工作地點在外埔園區等其他園區，薪資最高2萬6400元，並享有勞、健保及提繳勞工退休金。（圖／台中市府提供）

為增加青年職場學習經驗，台中市政府勞工局規畫在台中花博期間，釋出100個花博職場體驗職缺，提供給106學年度應屆畢業後尚未就業的青年；職缺體驗期間自今年11月1日至明年4月30日，薪資最高2萬6400元，享有勞、健保及提繳勞工退休金。3日起至11日止受理報名，歡迎有志青年把握機會。

勞工局長黃荷婷指出，勞動部105年針對15至29歲青年勞工就業狀況調查，青年勞工初次就業尋職時間以「1個月內(含)」占59.8%為最高，其次為「1至3個月(含)」占23.8%，二者合計占83.6%，平均尋職時間2個月。

黃荷婷表示，為讓今年度應屆畢業後，已近4個月未能尋職成功的青年及早進入就業市場，市府除了跨教育、勞工、經發等局處合作推展青年希望工程，今年特別提供100個花博職場體驗職缺。

除可讓青年獲得經濟收入、增進職場經驗外，更可培養就業自信，深化工作價值與態度，工作結束前，勞工局更將安排專屬的就業服務員進行職涯發展評估，協助青年進入就業市場。

台中市就業服務處指出，青年花博職場體驗職缺申請資格限設籍台中或畢業於台中大專院校或研究所的應屆畢業生，且尚未有就業經歷或曾兼職部份工時者，鼓勵年輕人留在台中市發展。工作地點在后里馬場森林園區、外埔園區及豐原葫蘆墩公園，薪資最高2萬6400元，並享有勞、健保及提繳勞工退休金。

經報名符合資格後，市府預定10月25日公開抽籤，現場將有政風人員見證並全程錄音錄影，全程公開、公正、公平。

(中時 )