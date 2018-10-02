Youtuber尬名廚 推廣嘉縣山區「竹林饗宴」

2018年10月02日 14:11 中時 張亦惠

活動規劃「竹林品茗品茶會」、「茶席體驗」、「竹林音樂饗宴」及「找茶飯包」等，採事先報名參加。（張亦惠攝）

宣傳記者會上，嘉義縣長張花冠、知名YouTuber賴勇霖一同致詞。（張亦惠攝）

賴永霖現場興奮與張花冠自拍。（張亦惠攝）

嘉義縣政府農業處2日舉辦嘉義縣茶山、瑞峰太和吉南笨港休閒農業區體驗旅行宣傳記者會，嘉義縣長張花冠、知名YouTuber賴勇霖一同致詞。縣長張花冠更與大家分享，用「心」就能做好縣政、將嘉義的美推廣出去。

為讓遊客發現嘉義最在地的一面，縣府也邀請有2萬訂閱的知名YouTuber賴勇霖與人氣部落客「Wei笑生活」探訪嘉義縣太平雲梯、奮起湖老街、在地茶廠及特色民宿(賴坤陽的家、竹林景觀民宿)等地，拍攝宣傳影片。

賴永霖現場更興奮與張花冠自拍，賴永霖表示，此趟上山拍攝宣傳影片，無論是採茶、摘柿子、賞日出等行程，還有在地美景、美食、人情味都讓他念念不忘，嘉義縣的山區是如此的讓人驚艷。

此次「找茶飯包」更特別邀請稻江管理學院餐飲系老師吳文智，運用休閒農業區內的食材，設計6道特色料理加茶香飯，包括杏鮑菇肉捲、茶香溏心蛋沙拉、蒜香枸杞龍鬚菜、酥炸排骨、山葵椒鹽筍薯條、蛋酥佛手瓜，現場香氣四溢，健康、在地又美味。

張花冠指出，期盼透過多方整合，把產業結合文化、觀光，向遊客展現嘉義食在安心的農業實力，也歡迎喜愛飲茶、體驗深度旅行的民眾一同來「嘉」體驗兼具知性與趣味的農業輕旅行，尋找山林間純樸與自然的感動。

「與山裡有約-竹林饗宴」活動將在6日上午11點至下午2點，於梅山鄉瑞峰竹林觀景民宿舉行，規劃「竹林品茗品茶會」、「茶席體驗」、「竹林音樂饗宴」及「找茶飯包」等，活動採事先報名參加，相關資訊請洽05-5334071宋小姐。

(中時 )