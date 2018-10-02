網球》嬌妻帶著做這件事 喬柯維奇重返巔峰的秘密

喬柯維奇跟著老婆健行，透過接觸大自然沉澱心靈，也找回對於網球比賽的活力與動力。(資料照/美聯社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

塞爾維亞職業男網名將喬柯維奇，今年球季終於讓自己的職業生涯再度回春，他把得以走出低潮、再度站上大滿貫冠軍頒獎牌的功勞，歸功於嬌妻葉琳娜帶著他健行、清理內心雜念，找回比賽的專注力。

喬柯維奇曾在2015年到2016年奪得5座大滿貫冠軍，但2016年法網奪冠之後，他飽受手肘傷勢之苦，經歷了大約2年的大滿貫冠軍荒，不過今年球季法網之後，喬帥的狀況有了很大起色，並且透過溫布頓草地錦標賽走出低潮，連奪溫網、美網兩座桂冠。

喬帥透露自己再度找回過去好身手的原因之一，就是跟著老婆健行、放空心靈，重新獲得能量，「大自然之旅結束之後，許多事情都水到渠成了，我在女王草地打進決賽、拿下溫網、辛辛那提大師賽及美網冠軍，今年5月時，我想沒有人會料到我能回到這個位置。」

連續拿下三場大比賽冠軍後，喬柯維奇決定緩一下腳步，給自己放個假，甚至也缺席了本周中國大陸網球公開賽，他說：「美網對我來說，對於身體和心理都是很大的挑戰，每當贏得一場大滿貫冠軍，就像爬上聖母峰那樣艱辛，你必須再為自己充電，好面對往後的挑戰。」

喬柯維奇預計會參加下周的上海大師賽，希望再度打出佳績，而他如果想取代西班牙名將納達爾成為ATP年終球王，在巴黎大師賽前還必須出征瑞士、奧地利兩站賽事，他補充：「為過去兩年自己成績不好，不知道能不能持外卡參賽，但首先我必須在上海賽事拿出最好表現，之後的賽事再看看吧！」

(中時電子報)

影》豪邁！湖人詹皇搭私人直升機… 影》周六篤定凍蒜 邱義仁公布足…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。