影》周六篤定凍蒜 邱義仁公布足協理事長政見

2018年10月02日 14:17 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

邱義仁2日召開記者會，闡述自己的足球理念，公布上任後要推動的五大政見。

中華足協6日進行改選，台日關係協會會長邱義仁因為同額競選，篤定成為足協新任理事長。邱義仁2日召開記者會，闡述自己的足球理念，公布上任後要推動的五大政見。

邱義仁表示，爭取競選足協理事長以來，直到今天才出來講話，是因為之前他的身分一直不明確，包括曾經被認為不具備參選資格，甚至連國際足總（FIFA）確認他的參選資格沒有問題，仍到近期才真正成為候選人，可以出來闡述其理念。邱義仁公布的政見如下：

一、 足協章程修訂

●修改出符合國體法、FIFA又能接受之新版章程。

二、 聯賽正常化，朝產業化目標邁進

●台灣足球正式職業化目前仍有難度，但的確具有產業化的潛力。當務之急是讓頂級聯賽「正常化」，強化其體質。讓聯賽有競爭強度，方能厚實國家隊戰力，不再依賴不合時宜的長期集訓。

●以台電為例，爭取其他公營企業成立足球隊，提供球員、教練具保障之工作機會。

●健全球隊體質，參考日本做法，由地方政府組隊，結合地方各中小企業，以贊助企業聘請幾名球員的作法（可享國民體育法提供之企業租稅優惠），解決單一企業球隊難覓的困境。

三、 提升選手、教練待遇

●國家隊（代表隊）訓練費、出場費制度化、合理化，行政後勤支援規格化。

●聘請外籍教練不只是成績導向，要發揮帶動國內教練水準提升的效果。讓在國家隊學習外教專業職能的本土教練，成為梯隊的教練團，形成本土教練培育體系。

●聘請體能、守門員、賽事分析等功能性教練，視賽事支援各級代表隊。

●協助有意轉型為教練的優秀國腳，逐步組成隸屬於足協的專職教練團隊。

四、 落實教練、裁判證照制度

●強化教練、裁判的講習，協助取得應有的各層級證照和專業職能，以提升訓練與比賽水準，達成「正常化聯賽帶動國家隊」的目標，也避免未來台灣球隊可能因證照欠缺，無法參加國際賽的窘境。也為國、高中及孩童足球發展，提供適格的教練或裁判。

五、 草根紮根，建立台灣足球資料庫

●透過登錄系統，建立台灣足球球員、教練、裁判、相關從業人員的資料庫。

●基層紮根，從U15起組成各級菁英代表隊，盼於難度較低的青年級國際賽先締造佳績，也替國家隊打造接班梯隊。

●透過基訓站提升育成階段球員之技術水準，與教育部舉辦之國、高中聯賽相輔相成，視訓練與賽事表現，保持菁英代表隊名單之動態替換，形成良性競爭。

(中時電子報)