梨山發現泡湯秘境 居民盼開發高山溫泉

2018年10月02日 14:24 中時 王文吉

泰雅族鄭先生在友人帶領下，找到疑似溫泉露頭，乳白色泉水緩緩從石縫中冒出。（王文吉翻攝）

民眾發現的溫泉區，因山壁崩塌，部分地區被土石掩埋，規模不大。（王文吉翻攝）

梨山有溫泉！泰雅族鄭先生從小聽說「梨山附近有溫泉」，日前經朋友帶領，到德基水庫上游探查，果然發現溫泉秘境，泉水呈現乳白色，規模不大。和平區代表會副主席羅進玉對於開發高山溫泉樂觀其成，參山國家風景管理處則表示，高山溫泉具吸客效果，將進一步評估是否具開發效益。

鄭先生發現的溫泉露頭，位於台七甲線3公里處附近的大甲溪谷，遠望溪水中有煙霧緩緩而升，溪谷經長期泉水沉澱及氧化，略帶淡藍色。他表示，小時候就曾聽族人說「梨山有溫泉」，只是溪水上漲，溫泉就會被覆蓋不見，沒想到，走著走著還真的發現溫泉區，可惜之前山壁崩塌，部分地區被土石掩埋。

鄭先生說，朋友經常在該溪泡溫泉，如果可以開發，讓台灣人知道「梨山也有溫泉區」，一定能帶動梨山的觀光發展。和平區代表會副主席羅進玉表示，溫泉為全民共有，希望在不破壞水土保持的情況下開發使用，以增加梨山景點或觀光資源，也增加梨山居民收益。

參山國家風景管理處副處長廖錫標表示，溫泉產業確實具有吸客效果，但溫泉開發並不容易，開發前還須通過環境影響評估，將了解溫泉的地點及概況後，才能進一步評估是否具開發效益。

(中時 )