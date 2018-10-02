見證百億合約 陳建仁：綠色經濟前景看好

2018年10月02日 14:22 工商 崔慈悌

陳建仁副總統今天出席哥本哈根基礎建設基金（CIP）與世紀鋼鐵「離岸風電水下基礎百億合約簽署記者會」，陳建仁強調，這不僅是兩家公司的合作，也是台灣推動綠能產業重要的里程碑，離岸風電將成為台灣最具成長性的新興產業，未來的「綠色經濟」前景一片看好。

陳建仁今天見證這場合約簽署儀式，在致詞時表示，CIP、世紀鋼鐵，及其子公司世紀風電的水下基礎合約的簽署儀式，這是台灣發展離岸風電相當重要的一刻，也是第一張本土廠商獲得破百億的訂單。他要恭喜雙方，並表達誠摯的祝賀之意。

陳建仁指出，台灣正在積極推動能源的轉型，「在2025年，我們的再生能源發電比例將提昇到百分之二十」。由於台灣擁有世界上最好的風場，「因此，我們優先推動具有發展潛力的離岸風電，除了能夠有效提高能源的自給率以外，對於秋冬減少空氣污染也會有極大的貢獻」。

他說，再生能源的發展也是「5加2產業創新」的重要一環，更是台灣經濟成長的新動力。今天，這一張水下基礎百億合約，無疑是替國內離岸風電產業打下一劑強心針。

因此，他強調，這不僅是兩家公司的合作，也是台灣推動綠能產業重要的里程碑，它不僅代表台灣的離岸風電產業已經落地生根，也見證了離岸風電國產化，的確對台灣經濟有很大的幫助。

他也感謝經濟部積極排除離岸風電的投資障礙，成功吸引了全球兩大風機系統商、五大風場開發商來到台灣投資，成立亞太區域據點以及營運的總部。「因為有大家的努力，台灣將成為亞洲離岸風電的先驅。」

他說，目前，台灣正以國家隊的模式來推動風機系統、海事工程、水下基礎及電力設施等產業鏈進行合作，不僅可為台灣系統、材料和機電等廠商帶來升級和轉型的契機，更能具體創造訂單和優質就業的機會。

離岸風電設定的5.5 GW目標，不僅可以提供540萬家戶用電，而且將會創造將近一兆元的建設產值。而風機完成後的20年，還將產生7,000億元的運維產值。「我們有信心，離岸風電將成為台灣最具成長性的新興產業，未來的綠色經濟前景一片看好。」

陳建仁表示，台灣的離岸風電本土產業已經正式起跑，明天(10月3日)及10月24日，中鋼公司及台船公司也將分別舉辦風機系統及海事工程的供應商大會。屆時，將有上百家本土企業參加，國人同胞將可以看到更多離岸風電國產化的具體成果。

(工商 )