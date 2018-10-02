2018年10月02日 14:45 中時 呂妍庭

嘉義》比較省？黃敏惠為LED採購案 要涂醒哲別裝迷糊

嘉義》比較省？黃敏惠為LED採購案 要涂醒哲別裝迷糊(二)

前嘉義市長、國民黨嘉義市長參選人黃敏惠今2日針對市府LED路燈採購案提出質疑，還拿出計算機當場算起來，「這樣算！那樣算！都不可能和科技LED廠商綁10年合約，只為多5年保固，讓1盞燈的價格超過多一倍！沒考慮LED燈光衰問題，真的比較省嗎？」質問涂醒哲是「真糊塗，裝迷糊？還是另有所圖」，強調LED路燈採購案爭議大，涂醒哲要說清楚講明白，民脂民膏都是人民血汗錢，不該好大喜功。

議員張秀華、傅大偉、張敏琪及鄭光宏今也出席記者會，張秀華強調，市民關心的問題就是「一盞5000元的LED路燈，買3萬盞1.5億，市府花3議元去買，買到的真的比較好嗎？」傅大偉認為，5家投標廠商中有4家上市，1家非上市公司，採購案的評審委員卻選了有瑕疵的那家非上市公司，「讓我覺得非常不合理。」張敏琪提出質疑，表示當議員要調評選過程影音紀錄時，市府卻說沒錄音、錄影？這個程序的瑕疵令人匪夷所思，充滿疑問」。

黃敏惠說，以手機為例，指LED燈泡等電子產品功能越來越齊全，價格越來越低，反問如果有1隻手機，保固5年，售價5000元，要賣你1萬元，功能一樣，但延長保固10年，因為保固期加一倍，價格加倍，「你要不要買？」，指LED燈越來越便宜，也有光耗問題，一盞燈就算有保固，就算10年不壞，光耗問題要不要考慮？多1倍價格買多1倍的保固是什麼目的？為什麼不5年後用更便宜的價格買更新、功能更好的LED路燈？

黃敏惠強調，擔任嘉義市長就要幫市民看守荷包，尤其LED路燈採購過程啟人疑竇，過程有很多懷疑，好不容易爭取到預算，也保留下來，應用最合理、最合法的方式，呼籲涂醒哲不能再裝糊塗、裝迷糊，跟市民好好說清楚，特別是一盞燈只要5000元，卻為了10年的約多一倍價格，尤其LED燈產業愈來愈成熟，更應謹慎小心為人民做該做的事。

(中時 )

議員張秀華、傅大偉、張敏琪2日也出席記者會，同聲質疑LED採購案。（呂妍庭攝）