反空汙公投死亡連署人逾萬 新勇哥物語：鬼月阿飄也連署

2018年10月02日 14:45 中時 曾薏蘋

國民黨台中市長參選人盧秀燕發起反空汙公投，根據戶政機關比對結果，公投連署書連署人已死亡數量竟有1萬1849人，中選會研議依法提告。前總統陳水扁最新的「新勇哥物語」內文表示，「難不成是農曆七月鬼月阿飄好兄弟也加入連署行列？」

內容還說，說真的，這是當年依照1999年《台灣前途決議文》第五點主張推動公投法制化工程時始料所未及，竟然還有人為了公投連署故意造假做業績！

不過內容也強調，年底不過是地方選舉，重回執政的民進黨政府，對公投議題東怕西躲，早年堅持的台灣價值不見了！明年公投連署提案只會更多、更敏感！與其迴避，不如面對！

新勇哥物語全文

-246—阿扁在2004年總統大選時宣示：

勇弟：最近國民黨推動反空汙公投提案，竟然有一萬多的死人參加連署，難不成是農曆七月鬼月阿飄好兄弟也加入連署行列？說真的，這是當年依照1999年《台灣前途決議文》第五點主張推動公投法制化工程時始料所未及，竟然還有人為了公投連署故意造假做業績！

勇哥：公投是直接民主的展現，也是阿扁念茲在茲必須落實的政治信仰。除了2002年8月日阿扁在世台會東京年會演說時論及公投議題外，2003年12月23日阿扁在民進黨全代會提名演說中，也強調（推動公投、催生新憲）這是民進黨的創黨理想，也是我們的歷史使命。阿扁說，推動公投是深化民主的方式之一，用以實踐普世的民主價值；催生新憲是重建憲政秩序，以完成憲政改革。這是民進黨接受選民的付託，必須完成的責任。（參閱阿扁總統：《相信台灣》頁67）

勇弟：從理論到實際，從口頭到踐履，接著在2004年公投綁大選，舉行史上第一次的全民公投！證明了總統個人意志與決心的貫徹非常重要！

勇哥：回想當年，「阿扁寧可總統連任失敗，也要推動公投」。令人感動佩服！「如果由於推動公投，催生新憲而影響我的選舉，甚至導致我的落選，我也心甘情願。」（參見阿扁總統：《相信台灣》頁69）

小勇：年底不過是地方選舉，重回執政的民進黨政府，對公投議題東怕西躲，早年堅持的台灣價值不見了！明年公投連署提案只會更多、更敏感！與其迴避，不如面對！

(中時 )