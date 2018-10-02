昔日桌球國手洪聰敏 當選美國國家人體運動學院院士

2018年10月02日 14:37 中時電子報 黃邱倫

昔日桌球國手、目前在國立台灣師範大學擔任體育學系研究講座教授洪聰敏，獲選2018年美國國家人體運動學院院士(Fellow,National Academy of Kinesiology,US)，9月下旬親赴芝加哥接受頒發院士就任證書。美國國家人體運動學院是全球體育運動學術界最高殿堂，1926年至今頒發140多位國際院士中，至今僅4位非美國籍華人，暌違37年，洪聰敏教授是第二位獲此殊榮的台灣人。

人體運動學（Kinesiology）是美國高等教育界用來描述體育、運動科學以及其他與人體動作有關學術領域的通稱。美國國家人體運動學院自1926年成立，開始遴選院士，以美籍學者為主，外國籍學者為國際院士(International fellow)，擁有院士頭銜者，代表其在人體運動領域擁有極為崇高學術地位，且為終身榮譽，自成立至今獲選院士人數共725人。

目前140多位國際院士大多數來自歐洲，少數來自亞洲，也反映出人體運動學的國際學術生態。至今僅有4位非美籍華人，台灣有兩位當選，除了洪聰敏教授外，已故的國立台灣師範大學體育系校友、前國立體育大學創校校長、教育部體育司(當時國內體育與運動事務的最高主管機關)首任司長蔡敏忠曾於1981年獲選，另兩位為中國上海體育學院院長陳佩杰、香港浸會大學退休教授傅浩堅。

美國國家人體運動學院於9月22日的年度學術會議上，除了出版學術文集、舉行學術研討會外，最重要的是頒發13位新任院士，洪聰敏研究講座教授從主席Bradley D. Hatfield手中接下院士就任證書，也是本屆唯一新當選的國際院士及華人，2017年諾貝爾理獎得主Tip S. Thorne也出席恭賀。

下屆主席Bradley J. Cardinal也恭賀洪聰敏研究講座教授，隔了37年，成為第二位來自台灣的國際院士，代表在人體運動學領域中，成為這一新時代的領導者，他也確信洪研究講座教授將成為激勵下一世代的最佳典範。

洪聰敏教授出生南投草屯鄉下，家中經濟貧困，父母親都是文盲，一路走來，靠著「運動」改變了一生，25歲前洪聰敏曾是桌球國手，他說，桌球培養了抗壓能力和韌性，養成了自我良好的紀律，對於往後人生幫助很大。

國小四年級就學打桌球，17歲時當選為國手，一路過關斬將，獲獎無數，沒想到25歲從球場退休後隔年，竟發現患有地中海型貧血，才知道以前跑步或打球時，很容易比別人疲累。

當時在不知道自己有地中海型貧血的情況下，他經由不斷地訓練，最終能在20分鐘內跑完5000公尺，代表「人的身體有很高的潛能與可塑性，只要給身體機會，循序漸進給予適當刺激，身體就會慢慢適應，達到意想不到的境界。」

洪聰敏於1989年從台師大體育系碩士班畢業，赴美國馬里蘭大學人體運動學系攻讀博士，1997年返國後，便聚焦運動認知神經科學研究，成立多個運動心生理學實驗室，也培養許多碩博士生，有的在美國及台灣擔任大學教職。

他特別關注兩大研究議題，一為競技運動表現之認知神經機制與控制，這一部份發現運動表現最佳心理狀態之大腦皮質活動特徵，以及透過神經回饋控制之方法；另一為運動對大腦認知神經功能之影響，發現不同運動處方與老人、注意力缺陷過動症兒童以及其他一般對象之關係，對於採用運動處方來提升大腦功能，特別是前額葉之執行控制功能，具有重要的方法與證據貢獻。

這些研究成果已在國內外期刊發表超過140篇論文、專書章節超過20章、國際研討會論文超過150篇，並用來幫助國內亞奧運選手提升國際競賽成績，以及幫助體育老師、特教老師提升運動教育之績效。他今年也榮獲科技部「傑出研究獎」肯定。

他說，身為運動員及體育人，深深感受運動對國家社會可以產生的助益，今後將持續以研究產出來推動競技與健身運動，幫助國家運動員為國爭光、促進全民身心機能降低照顧費用、提升運動產業促進經濟發展。

洪聰敏進一步說，「現代人很容易失去動力、信心，希望透過自己的經驗，能帶給大家一些希望。像我這樣患有地中海型貧血的人都能成為國手、中學沒唸書卻能成為教授，所以大家不要自我設限，只要多花一些時間，慢慢適應刺激環境，成功就會到來。只要給自己機會，就會發現，人真得有無限潛能。」

(中時電子報)