浩子洗澡先秤「蛋蛋」 告假《食尚玩家》仍沒後續消息

2018年10月02日 14:39 時報周刊 林彥君

浩子（左）和阿翔體驗腳底按摩。（盧禕祺攝）

浩子（左）和阿翔主持節目收視開紅盤。（盧禕祺攝）

浩角翔起主持《綜藝新時代》收視開紅盤，製作單位3日安排他們體驗腳底按摩，兩個人被按得唧唧叫，浩子調皮的要師傅幫忙按阿翔的頭，「因為他大頭症」，浩子透露日前才去按摩，當時師傅提醒他要注意「蛋蛋」的狀態，有點「浮浮的」，浩子害羞地說：「我現在洗澡都會秤一下，看有沒有很浮？」他表示，目前「小小浩」狀態有點懶懶的，他打算觀察一週後再去醫院檢查。

浩子表示，節目設定的遊戲很硬，光是體驗消防員的工作就快虛脫，節目將會有不同主題讓兩位主持人挑戰，至於會不會想挑戰畫大體？阿翔鐵青著臉說：「拜託不要！做功德私下做就好，人家也沒有願意啊！，讓一旁的人建議他：「可以先觀落陰，詢問對方意見」。

金鐘獎頒獎典禮將至，阿翔透露，浩角翔起會在典禮當開場表演嘉賓「載歌載舞」，阿翔今年因《綜藝大集合》入圍金鐘獎，他擔心颱風下雨會影響紅毯程序，讓浩子自嘲：「雨下那麼大，為什麼要走？還好我沒入圍。」浩角翔起日前因《食尚玩家》調整播出時間和節目告假，兩人目前仍未接獲該節目後續消息，阿翔無奈表示：「目前沒有消息，不知道怎麼辦。」

(時報周刊)